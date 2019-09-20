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أمير مرتضي يستفز الأهلي قبل موقعة السوبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
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أمير مرتضي يستفز الأهلي قبل موقعة السوبر
الاهلي والزمالك
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وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في موقعة السوبر المحلي بملعب برج العرب باستاد الإسكندرية.


ويستعد الزمالك بطل كأس مصر لمواجهة الأهلي بطل الدوري في النسخة السابقة بالسوبر المصري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة.


وقال أمير مرتضي منصور في تصريحات لقناة الحدث: نأمل في تحقيق الفوز على الأهلي غريمنا التقليدي، الفوز على الأهلي وحصد لقب السوبر سيكون له طعم ومذاق خاص بالنسبة للزمالك.


واضاف: هدفنا الحصول على اللقب الرابع والتتويج على حساب الأهلي، الفوز على الغريم التقليدي أمر يخلد في الذاكرة دائما.


وتابع: الجميع في حالة تركيز داخل الفريق كما أن المدير الفني ميتشو سعيد بروح اللاعبين في المران الأخير، نتمني أن تنعكس صورة التجانس والروح العالية على نتيجة المباراة داخل الملعب.


وعن رسالته للاعبي الزمالك قال: سنتلاشى الوقوع في سلبيات مباراتنا بدوري الأبطال في السنغال أمام الأهلي، مستوانا في تطور مستمر بغض النظر عن كبوتنا الأخيرة في السنغال".
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