كشف وعلاج بالمجان.. فحص 3338 مريضًا في قافلتين طبيتين ببني سويف (صور)

دفعت مديرية الصحة ببني سويف، بقافلتين طبيتين لقريتي «طنسا بني مالو» بمركز ببا و«منشأة طاهر» بمركز إهناسيا، ضمتا 10 تخصصات طبية، ووقعتا الكشف الطبي على 3 الآف و338 مواطنًا بالمجان، ووفرت لهم العلاج اللازم.





وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية «طنسا بني مالو» بمركز ببا، استمرت ليومين «الأربعاء والخميس» ووقعت الكشف الطبي على 1918 حالة مرضية متنوعة، من أهالي القرية.





وأكد البيان، أن القافلة ضمت 10 تخصصات طبية، شملت «جراحة عامة، وأطفال، وجلدية، وعظام، ونساء وتنظيم الأسرة، قلب وأوعية دموية، أسنان، أنف وأذن، باطنة، رمد، صدر» وتم توقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى.





كما أعلنت المحافظة، عن تنظيم قافلة طبية بقرية «منشأة طاهر» بمركز اهناسيا والتي تم خلالها الكشف على 1420 مواطنًا في تخصصات «الباطنة، والأطفال، والمسالك البولية، والعيون، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء» وتم صرف العلاج للمرضى بالمجان.





وتأتي هذه القوافل ضمن تنفيذ برنامج قوافل طبية أطلقه محافظ بني سويف ليتم تنفيذه بالقرى الأكثر احتياجا، حيث تشمل خطة المحافظة في هذا المجال كل القرى البالغ عددها 222 قرية وتوابعها، التي تزيد على 860 عزبة، وذلك من خلال المساهمة المجتمعية من مؤسسة نهضة بني سويف لتوفير تكلفة الأدوية، فيما تقوم مديرية الصحة بتوفير الأطباء، في حين تقوم الوحدات المحلية بتسهيل تنفيذ القوافل وتجهيز الأماكن، ضمن منظومة عمل وخطة المحافظة التنموية التي تستهدف تحسين الخدمات في كل القطاعات الخدمية.





وتفقد القافلة الطبية بقرية منشأة طاهر اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام للمحافظة، بالإنابة عن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، في حضور الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والمحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، والمحاسب وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.





وأوضح السكرتير العام أن القافلة تم تنظيمها تفعيلا للاتفاق المبرم بين المحافظة والمؤسسة وبالتنسيق مع مديرية الصحة، والذي بمقتضاه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا حتى ديسمبر 2020، بواقع قافلتين خلال الشهر الواحد.



