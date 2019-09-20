زيدان يقود إنقلاب ريال مدريد بعد فضيحة سان جيرمان

بدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قيادة ثورة الإنقلاب على نجوم الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وقال الصحفي ميلشور رويز لإذاعة الكادينا كوبيه: زيدان غاضب بشدة من لاعبي ريال مدريد، المدرب سلط الضوء على فقدان الكثافة أيضا هناك غضب كبير بين مسؤولي ريال مدريد، ليس فقط بسبب الخسارة بل بسبب الصورة السيئة التي أظهرها الفريق.









وسقط ريال مدريد في هزيمة مريرة من سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري الأبطال على ملعب حديقة الأمراء، نال على آثرها الفريق سيل حاد من الانتقادات.









وترددت في الساعات الماضية شائعات عن رغبة بيريز رئيس ريال مدريد في إقالة الفرنسي زيدان والتعاقد مع مدرب جديد ولعل الاسم الاقرب هو البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق.