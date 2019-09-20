التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية نوعية في الحديدة باليمن.. وتحذير عاجل للمدنيين
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:19 ص
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أعلنت الصفحة الرسمية للقناة السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التحالف العربي أعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة في اليمن، لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.
وبحسب ما ذكرته القناة السعودية، أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.
وأعلن التحالف أنه تم تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وطالب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم.
وكان أعلن قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد راشد الغفلي، الثلاثاء الماضي، تكفل التحالف بعلاج أسرة أصيبت في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مديرية دار سعد، بالعاصمة المؤقتة عدن، في الأسبوع الماضي.
وقال مدير العلاقات العامة لألوية الدعم والإسناد وضاح قاسم: "بتوجيهات من قائد التحالف العربي أبو محمد قام، برفقة القائد محمد البوكري، ويونس البكري بزيارة الأسرة المصابة التي تتكون من الأب ونجلته واللذان يرقدان في مستشفى أطباء بلا حدود، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية التي تقدم لهم"، كما أورد موقع "عدن تايم".
وأضاف قاسم، أن قائد التحالف العربي يبدي اهتماماً خاصاً بمتابعة الجرحى، وتكفل بالعلاج الكامل لهذه الأسرة.
هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.
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