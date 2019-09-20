موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في السوبر المصري والقنوات الناقلة.. كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي مباشرة

تتجه كل أنظار جماهير كرة القدم المصرية نحو ملعب الجيش بمدنية برج العرب بالإسكندرية مساء الجمعة، حيث موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة كرة القدم المصرية، وواحدة من أشهر الديربيات على مستوى العالم، وهذه المباراة سيكون اللقاء بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري.









وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي" ستكونوا على موعد مع تغطية شاملة لكل ما يخص مباراة الأهلي والزمالك، بداية من موعد المباراة، مرورًا بالقنوات الناقلة، وكذلك أجواء ما قبل مبارة القمة.









موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك بعدما تم تقديم الموعد لمدة ساعة واحدة، بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي سمح كذلك بحضور وتواجد 10 الآف مشجع داخل ملعب برج العرب في الإسكندرية مساء الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري.









القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في قمة كرة القدم المصرية، على أكثر من قناة، أولهم قناة أون سبورت، والتي تملك حقوق بث أغلب كل البطولات المصرية، وسيكون هناك إستوديو تحليلي مميز تقدمه القناة بتواجد الإعلامي أحمد شوبير، وعدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين ومحللي القناة من أمثال الدكتور طه إسماعيل، وعماد متعب وأيمن يونس وغيرهم









وكذلك سيتم نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة تايم سبورت، والتي تعد قناة حديثة العهد، قد تم بثها لأول مرة مع بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بالإضافة إلى قناة نايل سبورت على التردد الأرضي والفضائي.









أجواء ما قبل مباراة الأهلي والزمالك

يدخل الأهلي والزمالك مباراة الليلة في بطولة السوبر المصري، وكل فريق على رأس القيادة الفنية له مدرب يخوض لقاء القمة لأول مرة، سواء السويسري رينية فايلر في الأهلي، أو الصربي ميتشو في الزمالك، لم يسبق لأيًا منهما أن خاض لقاء القمة من قبل.









مباراة الزمالك ستكون هي المباراة الأولى لفايلر محليًا مع النادي الأهلي، في حين ستكون مباراة الأهلي هي المباراة الرابعة لميتشو مع الزمالك محليًا، حيث أنتصر المدرب الصربي في كل المباريات السابقة، ونجح في تحقيق لقب بطولة الكأس 2019 مع المارد الأبيض.



