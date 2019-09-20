موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20/9/2019| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي بث مباشر ON SPORTS NOW

يلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه فايلر مع منافسه فريق الزمالك بقيادة مدربه ميتشو اليوم الجمعة 20/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي بطولة السوبر المصري.









- موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك :-

وسوف تقام المباراة بين فريق الأهلي وفريق الزمالك في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، ويقام اللقاء في الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب.









- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك :-

وسوف يذاع اللقاء بين الزمالك والاهلي في الديربي المصري بين قطبي الكرة المصرية على قناة أون سبورت، وأيضا سوف يذاع عبر قناة تايم سبورت التي قد افتتحت حديثا في الأشهر الماضية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وسيذاع أيضاً عبر قناة النايل سبورت عبر قمر النايل سات.









- التشكيل المتوقع لنادي الاهلي وفريق الزمالك :-

واستقر فايلر على التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراته أمام فريق الزمالك في بطولة السوبر الأوروبي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي.





محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - صلاح محسن.









وسيدخل ميتشو مدرب الزمالك بالقوة الضاربة له في القمة أمام النادي الاهلي، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي.

محمد عواد - حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - يوسف أوباما - مصطفى محمد.









- مباريات فايلر مع الأهلي قبل مواجهة الزمالك :-

لم يتعرض فايلر مدرب الأهلي الجديد لاختبارات كثيرة مع القلعة الحمراء، حيث تولى تدريب الفريق في مباراة واحدة أفريقية ونجح في تحقيق الفوز خارج مصر أمام فريق كانو سبورت بنتيجة هدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان في دوري أبطال أفريقيا.









- مباريات ميتشو مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي :-

حصل ميتشو مدرب الزمالك على ثقة الجماهير بعد حصوله على لقب كأس مصر على حساب فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وأيضا كان قد وصل بالفريق إلى دور ال32 بعد خوضه مباراة الإياب مع الفريق، ولكنه تلقى خسارة أمام فريق جينراسيون فوت السنغالي خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وهي المباراة الأخيرة له قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.









وكان النادي الاهلي هو بطل نسخة السوبر المصري الأخيرة لموسم 2017 بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الإمارات.



