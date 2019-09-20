شاهد.. تامر الخشاب يكشف خبايا وطرق تزوير الفيديوهات والمستندات على السوشيال ميديا

قال تامر الخشاب، أحد المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وصاحب برنامج تلفزيوني للرد على الشائعات، إن الهدف من نشره فيديوهات مفبركة في المؤتمر الوطني للشباب، إرسال رسالة للمواطن بأن هناك خدع في الفيديوهات والصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإثارة الرأي العام لتحقيق واقع مغاير للحقيقة.





وتابع "الخشاب"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء Dmc"، مساء الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت إعداد خدع سينمائية في بعض فيديوهات السوشيال من أجل استهداف المجتمع، معقبًا: "أي شيء ممكن يتقلد، والمستندات التي تنشر على أنها وثائق، من الممكن أن تعد على الفوتوشوب خلال 3 دقائق".











