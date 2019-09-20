شاهد.. تامر الخشاب يكشف خبايا وطرق تزوير الفيديوهات والمستندات على السوشيال ميديا
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:10 ص
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كساب أحمد
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قال تامر الخشاب، أحد المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وصاحب برنامج تلفزيوني للرد على الشائعات، إن الهدف من نشره فيديوهات مفبركة في المؤتمر الوطني للشباب، إرسال رسالة للمواطن بأن هناك خدع في الفيديوهات والصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإثارة الرأي العام لتحقيق واقع مغاير للحقيقة.
وتابع "الخشاب"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء Dmc"، مساء الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت إعداد خدع سينمائية في بعض فيديوهات السوشيال من أجل استهداف المجتمع، معقبًا: "أي شيء ممكن يتقلد، والمستندات التي تنشر على أنها وثائق، من الممكن أن تعد على الفوتوشوب خلال 3 دقائق".
وعرض فيديو لكيفية صناعية مستند وهمي تابع للمخابرات من خلال برنامج الفوتوشوب، وشمل الفيديو وضع باركود مزيف على المستند، ووضع علامة مائية، وختم لجهاز المخابرات مزيف، وكتابة أسماء وهمية لبعض الأشخاص المتعاونين مع المخابرات، معقبًا: "اعمل المستند دا في 3 دقائق، وحطه على الفيس بوك أو تويتر، وهتبقى مشهور، وهياخدوك تركيا".
ولفت إلى أن هناك برنامج لديه القدرة على تركب الصوت على أي فيديو باحترافية كاملة لا تكتشف، مشيرًا إلى أن الهدف من الفيديوهات والصور والمستندات المزيفة، خلق حالة من التوتر في المجتمع واعادة ترتيبات المجتمع، فبدلًا أن يفرح المواطن بتحقيق العديد من الإنجازات، يخشى على مستقبل أولاده.
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