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حلمي النمنم: "مصر في حرب.. والحياد خيانة في هذه الحالة" (فيديو)

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:08 ص
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حلمي النمنم: مصر في حرب.. والحياد خيانة في هذه الحالة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه لا يوجد قوانين دولية قوية ورادعة، موضحًا أن القانون الدولي ما زال ضعيفًا وهشًا.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن هناك دول تستهدف من أماكن أخرى تحت مسمى حرية التعبير، لافتًا إلى أن هناك في بريطانيا عداء تاريخي لمصر منذ أيام محمد علي.




وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن الصمت لا يجوز، وأن الحياد لا يجوز في ظل تعرض الوطن لحرب بهذه الطريقة، موضحًا أن المستهدف في نهاية الأمر هو الوطن وهؤلاء المصريون، معلقًا: "في كام واحد معترضين، وملايين قاعدين ساكتين".

وأشار "النمنم"، إلى أنه حدث نوع من السيولة في النخبة خلال العشرين عامًا الماضية، وحدث نوع من الاختراق من جماعة الإخوان للنخبة، متابعًا: "وليس من مصلحة هؤلاء الأطراف أن يستقر هذا الوطن، ومن مصلحتهم أن يظل الوطن في قلق، ولا بد أن ننتبه لهؤلاء"، مؤكدًا أن هناك مصلحة وطن، وأن هناك بقاء دولة، لافتًا إلى أننا في حالة حرب، ولا يجوز الصمت أو الحياد، معلقًا: "الصمت والحياد خيانة في هذه الحالة".





ومن جانبها الدكتورة دلال محمود، مدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أكدت أن الحياد خيانة في هذه الحالة، معلقة: "عدو عاقل خير من صديق جاهل، حددوا موقفكم، وبلاش تقفوا في المنطقة الرمادية".

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