حلمي النمنم: "مصر في حرب.. والحياد خيانة في هذه الحالة" (فيديو)

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه لا يوجد قوانين دولية قوية ورادعة، موضحًا أن القانون الدولي ما زال ضعيفًا وهشًا.





وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن هناك دول تستهدف من أماكن أخرى تحت مسمى حرية التعبير، لافتًا إلى أن هناك في بريطانيا عداء تاريخي لمصر منذ أيام محمد علي.











