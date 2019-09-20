ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من إيهاب جلال بعد اختيار "البدري" مدرباً للمنتخب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
Advertisements
أول تعليق من إيهاب جلال بعد اختيار البدري مدرباً للمنتخب
حسام البدري وإيهاب جلال
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements
كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي كواليس المفاوضات مع اتحاد الكرة لتولي منصب مدرب المنتخب قبل أن يتم اختيار حسام البدري في الساعات الأخيرة لتولي المهمة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدرب السابق.


وقال إيهاب جلال: تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام.. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر.


واضاف: كل التقدير لمسئولي إتحاد كرة القدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة، وفى هذا الإطار ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات.. أود أن أشير إلى أن المفاوضات استمرت بشكل احترافي ومحترم  .


وتابع: الموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني وتصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري، والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته.


وواصل: ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور اخري تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية، وأود التاكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق.


واختتم جلال حديثه قائلا: نعمل فى الفترة القادمة إن شاء الله على استكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم ومساندتهم وتمسكهم بي وبزملائي.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدرب منتخب مصر مدرب المنتخب حسام البدري مدرب منتخب مصر حسام البدري المنتخب إيهاب جلال
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك