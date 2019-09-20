أول تعليق من إيهاب جلال بعد اختيار "البدري" مدرباً للمنتخب

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي كواليس المفاوضات مع اتحاد الكرة لتولي منصب مدرب المنتخب قبل أن يتم اختيار حسام البدري في الساعات الأخيرة لتولي المهمة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدرب السابق.









وقال إيهاب جلال: تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام.. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر.









واضاف: كل التقدير لمسئولي إتحاد كرة القدم المصري الذين أعتبروني المرشح الرئيسي لهذه المهمة الوطنية العظيمة، وفى هذا الإطار ولمنع أي شائعات أو أقاويل قد تنتشر بحكم العادة بعد فشل أي مفاوضات.. أود أن أشير إلى أن المفاوضات استمرت بشكل احترافي ومحترم .









وتابع: الموضوع يتلخص فى استراتجية العمل التي أؤمن أنها ستساعدني وتصل بنا للأهداف المطلوب تحقيقها والتي ينتظرها الشعب المصري، والتي لاحقاً لم تتوافق مع استراتيجية عمل اتحاد الكرة الذي يدير اللعبة والذي يجب هو الاخر أن يمشي وفقاً لإستراتيجيته.









وواصل: ولهذا فلا مجال للحديث حول أن فشل المفاوضات كان لأمور مادية أو أي أمور اخري تمسني أو تمس أي أحد من القائمين علي إدارة الكرة المصرية، وأود التاكيد مرة اخري علي أنني لم أتردد لحظة فى تدريب منتخبنا الوطني وأتمني التوفيق لمن سيتولي تدريب المنتخب وكل الدعم والتمنيات الطيبة له بالتوفيق.









واختتم جلال حديثه قائلا: نعمل فى الفترة القادمة إن شاء الله على استكمال ما بدأناه فى النادي المصري العريق والذي أشكر جمهوره ومجلس إدارته على دعمهم ومساندتهم وتمسكهم بي وبزملائي.



