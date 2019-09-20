النمنم: النظام التعليمي الجديد ضرب مصالح أصحاب مراكز الدروس الخصوصية (فيديو)

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن النظام التعليمي الجديد يعد ضرب لمصالح أصحاب مراكز الدروس الخصوصية.





وأشار "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن توزيع أجهزة التابلت على الطلاب سيؤثر على تجار الكتب الخارجية، معقبا: "دي تجارة بالمليارات.. هما دول هيسكتوا".





وأضاف وزير الثقافة الأسبق، "امبراطوريات طباعة وتأليف الكتب المدرسية مش هيسكتوا"، مشددا على أهمية أن تحدد الدولة من هم أصحاب المصالح عندما تقدم على تنفيذ أمر جديد، منوهًا بأن الدولة بتوفيرها علاج فيروس سي ضربت أصحاب مصالح الأدوية، والأطباء الذين كانوا يدعون أن العلاج عندهم فقط.





هذا وقد أعلنت وزارة التعليم العالي بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد يوم السبت المقبل والموافق 21 سبتمبر.

و في سياق آخر صرح نائب وزير التعليم، أن عدد المدارس التكنولوجية في مصر وصلت إلى 11 مدرسة، وكانت قد تم افتتاح مدرسة لصناعة الحيى والموهرات وتستقبل طلاب حاصلين على الشهادة الإعدادية من الطلاب والطالبات، وتقدم المدرسة فرصة لتدريب في الورش لصناعة الذهب.





ولفت إلى أن هناك 1300 مدرسة تعليم فني رسمية في مصر، منوها بأن عدد الطلاب الذين التحقوا باللتعليم الفني العام الماضي بلغ نحو 55% من الطلاب الذين تخرجوا من المرحلة الإعدادية، مشددا على أن ثروة مصر في عقول شبابها.



