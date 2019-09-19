اسعار الدولار اليوم الجمعة 20/9/2019.. والعملة الأمريكية تفقد 150 قرش

اسعار الدولار اليوم

تواصل اسعار الدولار التراجع بالداخل والخارج بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الجمعة، ليواصل الاقتراب من مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن تراجع بنحو 150 قرش منذ بداية العام حتى الأن، ليسجل بالبنك المركزي سعر الدولار 16٫22 للشراء مقابل 16٫35 للبيع.

اسعار الدولار بالبنوك:

فقدت اسعار الدولار نحو 4 قروش فى البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، ليسجل فى البنك الأهلي ومصر والقاهرة سعر 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر 16.25 جنيه للشراء ، مقابل 16.35 جنيه سعر البيع، وفي البنك التجاري الدولي ، سعر 16.24 جنيه للشراء ، مقابل 16.34 جنيه للبيع .





اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم