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اسعار الدولار اليوم الجمعة 20/9/2019.. والعملة الأمريكية تفقد 150 قرش

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:55 م
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اسعار الدولار اليوم الجمعة 20/9/2019.. والعملة الأمريكية تفقد 150 قرش
اسعار الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم
تواصل اسعار الدولار التراجع بالداخل والخارج  بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الجمعة، ليواصل الاقتراب من مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن تراجع بنحو 150 قرش منذ بداية العام حتى الأن، ليسجل بالبنك المركزي سعر الدولار 16٫22 للشراء مقابل 16٫35 للبيع.
 
اسعار الدولار بالبنوك:
فقدت اسعار الدولار نحو 4 قروش فى البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، ليسجل فى البنك الأهلي ومصر والقاهرة سعر 16.27 جنيه للشراء مقابل 16.37 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر 16.25 جنيه للشراء ، مقابل 16.35 جنيه سعر البيع، وفي البنك التجاري الدولي ، سعر 16.24 جنيه للشراء ، مقابل 16.34 جنيه للبيع .

اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16٫229

16٫3515

اسعار الدولار في بنك مصر

16.26

16.37

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.26

16.37

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.26

16.37

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.23

16.33

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫25

16.35

اسعار الدولار في بنك عودة

16.25

16.35

 


اسعار الدولار عالميًا:

تراجعت اسعار الدولار بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من التقديرات، فيما صعدت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 17 شهراً، وتراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني، كما تراجع النشاط الصناعي في فيلاديلفيا بأقل من التوقعات.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر أمس خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة، وتعقد الولايات المتحدة والصين اليوم محداثات تجارية على مستوى نواب المسؤولين قبل المفاوضات الرسمية الشهر المقبل.

تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1054 دولار ، فيما تراجع أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة عند 108.04 ين، وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة مسجلة 1.2486 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة عند 0.9931 فرنك، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.367 .


وتراجع الجنيه الإسترليني بعد تصريحات المركزي البريطاني بأن خفض معدل الفائدة قد يكون خيارا محتملا نتيجة تباطؤ الاقتصاد حال تنفيذ البريكست دون اتفاق، وأعلن بنك إنجلترا عبر بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أنه ثبت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75%.


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