اسعار الدولار اليوم الجمعة 20/9/2019.. والعملة الأمريكية تفقد 150 قرش
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البنك
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اسعار شراء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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16٫229
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16٫3515
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اسعار الدولار في بنك مصر
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16.26
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16.37
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اسعار الدولار في البنك الأهلي
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16.26
|
16.37
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اسعار الدولار في بنك القاهرة
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16.26
|
16.37
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اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
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16.24
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16.34
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اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
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16.23
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16.33
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اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
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16٫25
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16.35
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اسعار الدولار في بنك عودة
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16.25
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16.35
اسعار الدولار عالميًا:
تراجعت اسعار الدولار بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من التقديرات، فيما صعدت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 17 شهراً، وتراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني، كما تراجع النشاط الصناعي في فيلاديلفيا بأقل من التوقعات.
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر أمس خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة، وتعقد الولايات المتحدة والصين اليوم محداثات تجارية على مستوى نواب المسؤولين قبل المفاوضات الرسمية الشهر المقبل.
تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1054 دولار ، فيما تراجع أمام الين بنسبة 0.4 بالمائة عند 108.04 ين، وهبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة مسجلة 1.2486 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة عند 0.9931 فرنك، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.367 .
وتراجع الجنيه الإسترليني بعد تصريحات المركزي البريطاني بأن خفض معدل الفائدة قد يكون خيارا محتملا نتيجة تباطؤ الاقتصاد حال تنفيذ البريكست دون اتفاق، وأعلن بنك إنجلترا عبر بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أنه ثبت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75%.
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