مدير برنامج الأمن والدفاع بـ"المصري للفكر الاستراتيجي": الجيش حفظ بقاء الدولة ومنع الحرب الأهلية

قالت الدكتورة دلال محمود، مدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجيش المصري حفظ بقاء الدولة المصرية، ومنع التدخلات الخارجية، ومنع الحرب الأهلية، وتصدى للإرهاب، وأصبح حائط سد بين الإرهابيين والشعب المصري.





وأوضحت "محمود"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن وقفة الجيش المصري في ثورة يناير، ووقفته في ثورة يونيو هي التي حافظت على بقاء الدولة المصرية.





وأكدت مدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الجيش المصري هو عمود الخيمة للدولة المصرية، وإذا انهارات تنهار كافة المؤسسات، مصر استطاعت أن تبني بلدها مرة أخرى بسبب قوة العلاقة بين الجيش والشعب.





وأشارت "محمود"، إلى أن الربطة بين الجيش المصري والشعب المصري أقوى وأكبر من أي حملات تشويه وإساءة، موضحة أن الجيش الوطني جيش قوي.





ولفتت مدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك حرب نفسية شنعاء تمارس على الشعب المصري لإضعاف المؤسسة العسكرية وتشويه العلاقة بين الجيش والشعب.



