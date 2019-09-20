خبير عسكري سعودي: الإرهاب الموجه للمملكة لا يمكن تحمله أو التغاضي عنه (فيديو)

قال اللواء عبد الله القحطاني، الخبير الاستراتيجي والعسكري السعودي، إن الإرهاب الذي وجه للمملكة العربية السعودية وللمنطقة، لا يمكن تحمله أو التغاضي عنه، خاصة أن الإرهاب لم يصبح بأيدي عملاء وأذرع المليشيات الإيرانية فحسب، ولكنه أصبح يوجه ويدار من قبل المرشد الإيراني بنفسه.





وتابع الخبير الاستراتيجي السعودي، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة فضائية "ten"، مساء الخميس، أن زيارة المسؤولين الأمريكان للمنطقة، تأتي في إطار التحالف مع المملكة، وتضامنها ضد ما تعرضت له من إرهاب، مشيرًا إلى أن الحادث الذي وقع على المناطق النفطية ليس بذاته هو المشكلة، ولكن المشكلة في الإرهاب الإيراني مستمر منذ 40 عامًا.





وأضاف أن المملكة في صدام مباشر مع طهران، منذ قيام الثورة الإيرانية التي أعلنت عدائها المباشر للمملكة، وتسعى لإحاطة المملكة بأعداء من كافة النواحي شمالًا وشرقًا وغربًا وجنوبًا، وهذا الأمر لن تسمح به المملكة، فلديها من القوى والعلاقات الدولية ما سيجعل إيران في مكانها الطبيعي، وها هو العالم يحاصر طهران من خلال العقوبات.





ولفت إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية من خنق إيران اقتصاديًا من خلال فرض العقوبات، هو ما جعل طهران تفقد صوابها، وتصادم المنطقة والمملكة، وكأن السعودية هي من قامت بفرض هذه العقوبات.



