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اسعار الذهب اليوم الجمعة 20/9/2019.. وتحرك صعودي في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الجمعة 20/9/2019.. وتحرك صعودي في سعر المعدن الأصفر
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب الأن
استمرت اسعار الذهب فى حالة التذبذب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بضغط من اسعار الذهب العالمية لتشهد تباين فى الأداء.

اسعار الذهب اليوم في مصر:

ارتفعت اسعار الذهب بشكل طفيف ليصبح سعر الذهب عيار 18 ليسجل 589.80 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 688.10 جنيهًا للجرام  والذهب عيار  24 سعر 786.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,505 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

777 إلى 789

عيار 22 

712 إلى 714

عيار 21

680 إلى 682

عيار 18

583 إلى 585

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.169 إلى 24.240

الجنيه الذهب

5,440 إلى 5,456

الكيلو

777.143 إلى 779.289

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 786.38 جنيه     

 48.22$

سعر الذهب عيار 22

 720.86جنيه

 44.20$

اسعار الذهب عيار 21

688.10جنيه       

42.19$

اسعار الذهب عيار 18

 589.80جنيه

36.16$

سعر الذهب عيار 14

458.73جنيه

28.13$

سعر الذهب عيار 12

393.19جنيه

24.11 $

سعر الذهب عيار 9

294.89جنيه

18.08 $

اسعار أوقية الذهب

24,456 جنيه

1,500 $

اسعار جنيه الذهب

5,505 جنيه

337.52 $

اسعار كيلو الذهب

786,382 جنيه

48,215 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

18 سبتمبر

785.97

687.74

589.49

458.49

392.99

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

14 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

13 سبتمبر

786.28

688.01

589.72

458.66

393.14

12 سبتمبر

790.50

691.70

592.88

461.47

395.25

11 سبتمبر

791.08

692.21

593.32

461.47

395.54

10 سبتمبر

786.26

687.99

589.70

458.65

393.1

9 سبتمبر

825.13

694.39

595.18

462.92

396.78


اسعار الذهب عالميًا:

تراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاع جاء ذلك بضغط من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة وبالتزامن مع تراجع مؤشر "فيلادلفيا" للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع فيما صعدت طلبات إعانة البطالة الجديدة بأقل من التقديرات إضافة إلى هبوط عجز الحساب الجاري الأمريكي.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.60 دولار ليهبط إلى 1506.20 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 6.81 دولار ليسجل 1500.81 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.233.

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