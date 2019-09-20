اسعار الذهب اليوم الجمعة 20/9/2019.. وتحرك صعودي في سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب الأن

استمرت اسعار الذهب فى حالة التذبذب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بضغط من اسعار الذهب العالمية لتشهد تباين فى الأداء.

اسعار الذهب اليوم في مصر:

ارتفعت اسعار الذهب بشكل طفيف ليصبح سعر الذهب عيار 18 ليسجل 589.80 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 688.10 جنيهًا للجرام والذهب عيار 24 سعر 786.38 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,505 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 789 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24.169 إلى 24.240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777.143 إلى 779.289

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 786.38 جنيه 48.22$ سعر الذهب عيار 22 720.86جنيه 44.20$ اسعار الذهب عيار 21 688.10جنيه 42.19$ اسعار الذهب عيار 18 589.80جنيه 36.16$ سعر الذهب عيار 14 458.73جنيه 28.13$ سعر الذهب عيار 12 393.19جنيه 24.11 $ سعر الذهب عيار 9 294.89جنيه 18.08 $ اسعار أوقية الذهب 24,456 جنيه 1,500 $ اسعار جنيه الذهب 5,505 جنيه 337.52 $ اسعار كيلو الذهب 786,382 جنيه 48,215 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 14 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 13 سبتمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14 12 سبتمبر 790.50 691.70 592.88 461.47 395.25 11 سبتمبر 791.08 692.21 593.32 461.47 395.54 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.1 9 سبتمبر 825.13 694.39 595.18 462.92 396.78





اسعار الذهب عالميًا:

تراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاع جاء ذلك بضغط من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة وبالتزامن مع تراجع مؤشر "فيلادلفيا" للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع فيما صعدت طلبات إعانة البطالة الجديدة بأقل من التقديرات إضافة إلى هبوط عجز الحساب الجاري الأمريكي.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.60 دولار ليهبط إلى 1506.20 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 6.81 دولار ليسجل 1500.81 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.233.