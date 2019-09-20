اسعار الذهب اليوم الجمعة 20/9/2019.. وتحرك صعودي في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
777 إلى 789
|
عيار 22
|
712 إلى 714
|
عيار 21
|
680 إلى 682
|
عيار 18
|
583 إلى 585
|
عيار 14
|
453 إلى 455
|
عيار 12
|
389 إلى 390
|
الاونصة
|
24.169 إلى 24.240
|
الجنيه الذهب
|
5,440 إلى 5,456
|
الكيلو
|
777.143 إلى 779.289
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
786.38 جنيه
|
48.22$
|
سعر الذهب عيار 22
|
720.86جنيه
|
44.20$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
688.10جنيه
|
42.19$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
589.80جنيه
|
36.16$
|
سعر الذهب عيار 14
|
458.73جنيه
|
28.13$
|
سعر الذهب عيار 12
|
393.19جنيه
|
24.11 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.89جنيه
|
18.08 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,456 جنيه
|
1,500 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,505 جنيه
|
337.52 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
786,382 جنيه
|
48,215 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
18 سبتمبر
|
785.97
|
687.74
|
589.49
|
458.49
|
392.99
|
17 سبتمبر
|
788.82
|
690.23
|
591.62
|
460.15
|
394.41
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
14 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
13 سبتمبر
|
786.28
|
688.01
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
12 سبتمبر
|
790.50
|
691.70
|
592.88
|
461.47
|
395.25
|
11 سبتمبر
|
791.08
|
692.21
|
593.32
|
461.47
|
395.54
|
10 سبتمبر
|
786.26
|
687.99
|
589.70
|
458.65
|
393.1
|
9 سبتمبر
|
825.13
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
اسعار الذهب عالميًا:
تراجعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، بعد 4 جلسات متتالية من الارتفاع جاء ذلك بضغط من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة وبالتزامن مع تراجع مؤشر "فيلادلفيا" للنشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع فيما صعدت طلبات إعانة البطالة الجديدة بأقل من التقديرات إضافة إلى هبوط عجز الحساب الجاري الأمريكي.
وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.60 دولار ليهبط إلى 1506.20 دولار للأوقية.
وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 6.81 دولار ليسجل 1500.81 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.233.
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