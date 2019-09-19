حسن موسي: 6 فرق من الصعيد ستنافس على الصعود للممتاز

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شهد الاعلان عن قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم والتى أقيمت اليوم ، العديد من الانطباعات ما بين التفاؤل والحذر والترقب على صعيد الأجهزة الفنية بصفة عامة وبنادى بنى سويف الرياضى بصفة خاصة .



وقال حسن موسي ، المدير الفنى لبنى سويف لـ " الفجر الرياضى " : تابعنا الإعلان عن قرعة الموسم الجديد بشكل مناسب ولكن لم نضع أهمية كبرى لها خاصة وأننا سنواجه جميع الفرق وجميع المباريات صعبة وشخصيا أرى القرعة صعبة حيث يوجد ما يتراوح ما بين 6 أو 7 فرق تتنافس أو تحاول المنافسة على حجز بطاقة الصعود للدورى الممتاز ، وجميع المباريات ستكون صعبة على الجميع .



وتابع قائلا : عقب حوالى الأسبوع السابع ستنكشف العديد من الأمور وسيكون الفارق فى النقاط ضئيل جدا .



وإختتم بقوله : البداية أمام شبان قنا هى مباراة تخيف خاصة وأن بنى سويف حسابيا وتاريخيا الافضل ولكنها بداية مسابقة دورى ولا يوجد معلومات عن المنافس والبدايات أحيانا كثيرة تحمل مفاجآت .



وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، عقب إلغاء دورة الترضية، حيث ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، وتشمل المجموعة الأولى أندية المنيا ، سوهاج ، ديروط ، تليفونات بني سويف ، الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بترول أسيوط ، طهطا ، بني سويف ، شبان قنا ، الفيوم ، الألومنيوم .



مباريات بنى سويف بالدور الأول :



1- بنى سويف مع شبان قنا



2- سوهاج مع بنى سويف



3- بنى سويف مع المنيا



4- الالومنيوم مع بنى سويف



5 - بترول اسيوط مع بنى سويف



6- بنى سويف مع الإعلاميين



7- ديروط مع بنى سويف



8 - بنى سويف مع الفيوم



9- تليفونات بنى سويف مع بنى سويف



10- بنى سويف مع البنك الاهلى



11- طهطا مع بنى سويف



