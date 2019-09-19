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تعرف على مباريات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:35 م
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تعرف على مباريات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث
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سالم خليل
 
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أُجريت قرعه دوري القسم الثالث للمجموعه الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020، والتي تضم أنديه محافظات المنيا،وأسيوط،والوادي الجديد.

حيث اُجريت القرعه بمنطقه الكرة بمحافظه أسيوط، وقد شهدت القرعه حضور أحد مندوبي الفرق التي ستشارك في الدوري هذا الموسم الكروي الجديد حيث تشهد المجموعه الثالثه مشاركه ١٢ فريق منها سته فرق تابعه لمحافظه المنيا،واربعه تابعه لمحافظه أسيوط، وإثنان تابعه للوادي الجديد.

ويذكر أن صاحب المركز الأول بالمجموعة، سيصعد لدوري القسم الثاني مباشرة.

مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة علي النحو التالي:

- أبوتيج مع مركز شباب الخارجه
- بني مزار مع مركز شباب ناصر ملوي
- أسمنت اسيوط مع القوصيه
- الوليدية مع مركز شباب القيس
- نادي ملوي مع مركز شباب سمالوط
- الهنداو مع ناصر الفكرية

مباريات الجولة الثانية :

- مركز شباب الخارجه مع بني مزار
- مركز شباب ناصر ملوي مع أسمنت اسيوط
- القوصيه مع الوليدية
- مركز شباب القيس مع نادي ملوي
- مركز شباب سمالوط مع الهنداو
- ناصر الفكرية مع أبوتيج
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