"حماية المستهلك" يعلن نتائج أكبر حملة رقابية في 6 محافظات
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:28 م
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
قال جهاز حماية المستهلك أنه تم تنفيذ حملة رقابية تعد الأكبر من نوعها واستهدفت محافظات ( القاهرة – الجيزة – كفر الشيخ – الفيوم – بنى سويف – شرم الشيخ ) لضبط المخالفين و التصدى للممارسات الضارة التى تخل بحقوق المستهلكين.
وقال اللواء دكتور راضي عبدالمعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك، أن الحملات بمحافظتى القاهرة والجيزة أسفرت عن ضبط عدد 200 كرتونه سجائر مهربه ومجهوله المصدر كما تم ضبط مركز تجميل به سلع مجهوله المصدر وبدون بيانات ( عبوات كريم – بودة تقشير – زجاجات بلسم – كولاجين للشعر – غسول للوجه ) وايضًا ضبط منتجات مسامير تثبيت الخرسانات المسلحه مقلدة ، وكذا شركه بمنطقه المعادى تقوم بتقليد ملابس مدرسيه بخامات رديئه تحمل علامه باسم احد المدارس دون الحصول على موافقه وتم التحفظ على المنتجات والزى المقلد.
وأشار عبدالمعطى إلي أنه تم ضبط إجمالى عدد 619 صنفا مختلفا من عبوات أدويه وأعشاب ومستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه داخل مراكز علاج طبيعي وصيدليات و عيادات غير مرخص لها بمحافظه كفر الشيخ.
واستهدفت الحملة بمحافظات الفيوم وبنى سويف وشرم الشيخ المحال التجاريه وأسفرت عن تحرير عدد 70 محضر عدم إعلان عن الاسعار ، وتحرير محاضر لتجميع عدد 26 شيكارة دقيق بلدى وتجميع أعلاف مجهوله المصدر.
وأكد رئيس جهاز حمايه المستهلك أنه تم إحاله جميع المحاضر للنيابه العامه ، مشيرًا إلي أن الجهاز هو وكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة، مؤكدًا أن ذلك تم فى اطار المتابعه المستمرة لجهاز حمايه المستهلك وتفعيل منظومه الرقابه والمتابعه الدقيقه لاجراءات الاصلاح الاقتصادى والذى ياتى فى اطار استراتيجيه الدوله وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافه الاجراءات الكفيله بحمايه ومواجهه الاحتكار، وتنفيذأ لبرنامج الحكومه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين ،
وأكد أن حملات الجهاز بكافة فروعه الاقليمية من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.
وأهاب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن ايه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او ايه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متواز مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.
وطالب رئيس الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك.
والجهاز يستقبل شكاوى المواطنين عبر ادوات التواصل المختلفه من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق الالكترونى المتاح علي متجر الهواتف الذكيه Google play.
Advertisements
- "حماية المستهلك" تنظم حملات تفتيشية على السلاسل التجارية الكبرى
- "حماية المستهلك" يعد خطة لمراقبة الأسواق خلال الأجازات
- حماية المستهلك يطلق مبادرة جديدة بمناسبة شهر رمضان
- تعرف على طريقة طلب سيارات "حماية المستهلك" حال مخالفة التعريفة الجديدة
- حماية المستهلك: سياراتنا منتشرة بمحطات الوقود للتأكد من انضباط الأسعار
- انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق
- ضبط مستودعات غاز تبيع بأزيد من السعر المقرر والتحفظ على 5 ألاف أنبوبه
- المفتى اثناء زيارته لجهاز حماية المستهلك: المحتكر ملعون ومن غشنا فليس منا