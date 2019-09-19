"حماية المستهلك" يعلن نتائج أكبر حملة رقابية في 6 محافظات

قال جهاز حماية المستهلك أنه تم تنفيذ حملة رقابية تعد الأكبر من نوعها واستهدفت محافظات ( القاهرة – الجيزة – كفر الشيخ – الفيوم – بنى سويف – شرم الشيخ ) لضبط المخالفين و التصدى للممارسات الضارة التى تخل بحقوق المستهلكين.





وقال اللواء دكتور راضي عبدالمعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك، أ ن الحملات بمحافظتى القاهرة والجيزة أسفرت عن ضبط عدد 200 كرتونه سجائر مهربه ومجهوله المصدر كما تم ضبط مركز تجميل به سلع مجهوله المصدر وبدون بيانات ( عبوات كريم – بودة تقشير – زجاجات بلسم – كولاجين للشعر – غسول للوجه ) وايضًا ضبط منتجات مسامير تثبيت الخرسانات المسلحه مقلدة ، وكذا شركه بمنطقه المعادى تقوم بتقليد ملابس مدرسيه بخامات رديئه تحمل علامه باسم احد المدارس دون الحصول على موافقه وتم التحفظ على المنتجات والزى المقلد.





وأشار عبدالمعطى إلي أنه تم ضبط إجمالى عدد 619 صنفا مختلفا من عبوات أدويه وأعشاب ومستلزمات طبيه ومستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه داخل مراكز علاج طبيعي وصيدليات و عيادات غير مرخص لها بمحافظه كفر الشيخ.





واستهدفت الحملة بمحافظات الفيوم وبنى سويف وشرم الشيخ المحال التجاريه وأسفرت عن تحرير عدد 70 محضر عدم إعلان عن الاسعار ، وتحرير محاضر لتجميع عدد 26 شيكارة دقيق بلدى وتجميع أعلاف مجهوله المصدر.





وأكد رئيس جهاز حمايه المستهلك أنه تم إحاله جميع المحاضر للنيابه العامه ، مشيرًا إلي أن الجهاز هو وكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة، مؤكدًا أن ذلك تم فى اطار المتابعه المستمرة لجهاز حمايه المستهلك وتفعيل منظومه الرقابه والمتابعه الدقيقه لاجراءات الاصلاح الاقتصادى والذى ياتى فى اطار استراتيجيه الدوله وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافه الاجراءات الكفيله بحمايه ومواجهه الاحتكار، وتنفيذأ لبرنامج الحكومه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين ،





وأكد أن حملات الجهاز بكافة فروعه الاقليمية من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.





وأهاب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن ايه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او ايه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متواز مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.





وطالب رئيس الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك.



