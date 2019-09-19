بعد مطالبة الجماهير برحيل زيدان.. الكشف عن المُرشح الأول لقيادة ريال مدريد
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:29 م
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان بات مهددا مع ريال مدريد الإسباني وذلك عقب الهزيمة القاسية من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه من الممكن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مجدداً عقب البداية السيئة والغير مبشرة للفرنسي زين الدين زيدان مع الملكي في ولايته الثانية.
وأكدت الصحيفةالإسبانية أن مورينيو يعشق مثل هذه التحديات التي تخيف جميع المدربين حتى الأكثر استعداداً وخبرة فهو يستطيع فعل أي شيئ من لا شيء ويدفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح ويرى المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أنه عندما تكون الأمور صعبة في فريق كنت تشعر معه بالسعادة فمن الطبيعي أن تعود له مجددًا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يبدو أن بعض مشجعي ريال مدريد قد نسوا أن عندما وصل جوزيه مورينيو إلى الفريق في عام 2010 كان في واحدة من أسوأ فترات الميرينجي على الإطلاق، حيث كان برشلونة في ذاك الوقت مع جوسيب جوارديولا غير قابل للتدمير ولكن مورينيو أعاد الريال إلى القمة مجدداً أوروبياً بعد الوصول إلى دور نصف النهائي في 3 سنوات متتالية بعد الفشل في الوصول إلى ربع النهائي في ست سنوات.
وعلق جوزيه مورينيو مؤخرًا حول عودته إلى ريال مدريد في الفترة القادمة، حيث قال: العودة لريال مدريد ؟ ابقى هادئًا ، انتظروا، أريد العوده نعم، انها ذكريات رائعة، أحب ما حدث في ريال مدريد، لقد نجحنا في أن نجعل الفريق يعود من جديد ويشارك في أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، كل هذه الأمور كانت إيجابية للغاية بالنسبة لي في ريال مدريد".
ورفض المدرب السابق لتشيلسي ونادي إنتر ميلان جوزيه مورينيو الحديث حول وجود مفاوضات قد تمت بينه وبين إدارة ريال مدريد في الوقت الماضي أم لا ولكن أكتفى فقط بموافقته على العودة من جديد لمدريد في أي وقت خاصة لكون يملك ذكريات إيجابية هناك على حد وصفه.
Advertisements
- تعرف على شروط مورينيو مقابل العودة لتدريب ريال مدريد
- عاجل.. زيدان يقترب من خلافة مورينيو في مانشستر يونايتد
- مانشستر يونايتد يكافئ "سولشاير" بعقد جديد
- رسالة نارية من مسعود أوزيل لنجم مانشستر يونايتد
- أسطورة مانشستر يونايتد السابق: سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم
- تعليق ناري من مورينيو على تدريب زيدان لريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 مارس.. الملكي يرد على الصفقة الكبري
- جوزيه مورينيو يكشف عن رأيه في تدريب ريال مدريد
- مورينيو: نجم برشلونة جعلني أفضل مدرب
- مورينيو: ميسي جعلني أفضل مدرب
المزيد عن: مورينيو وزيدان مورينيو ماركا الإسبانية زيدان ريال مدريد رحيل زيدان جوزيه مورينيو باريس سان جيرمانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر