"شمروخ" يتسبب في حريق سيارة زفاف بدمياط (صور)
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:23 م
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هند الشيال
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تعرضت سيارة ملاكي فى مدينة كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، مساء اليوم الخميس، للاحتراق واشتعال النيران بها، أثناء سيرها فى زفة عروس بالمدينة، بسبب "شمروخ" مما تسبب فى حالة ذعر وفوضي بالمنطقة وتجمهر الأهالى لإنقاذ مستقلي السيارة.
حيث تعود أحداث الواقعة الى نشوب حريق هائل في سيارة ملاكي، أثناء سيرها فى زفة عروس بمدينة كفر سعد مركز دمياط، وهي في طريقها إلى عزبة السواق من شارع مبارك.
وعلى الفور قاموا الأهالى بإبلاغ قوات الحماية المدنية لإطفاء الحريق المشتعل بالسيارة تحسبا لانفجارها وإشتعال النيران بالعقارات المجاورة لها.
ومن جانبه صرح أحد شهود العيان، الى أن الحريق بسبب الالعاب النارية المستخدمة في حفل الزفاف، ولا يوجد إصابات.وتم تحرير محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.
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