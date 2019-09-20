حمدي رزق: "إللي معاه الجيش المصري لا يخشى على الإطلاق" (فيديو)

قال الإعلامي والكاتب الصحفي حمدي رزق، إن الجيش المصري يربص على الحدود لمصري حاملًا السلاح لحماية مصر، مؤكدًا أن جنود الجيش المصري أبطال، لافتًا إلى أن الجيش المصري يتعرض لحملة عنيفة جدًا.





وأوضح "رزق"، خلال تقديم برنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن هذه الهجمة ليست وليدة اليوم، وليست ابنة اللحظة، ولم تختمر أمس، ولكن هذه الهجمة منظمة وعنيفة منذ عام 2011، وذروتها كانت في عام 2013، وفي كل مرة يثق هذا الشعب العظيم في هذا الجيش العظيم.





وأكد الإعلامي، أن العلاقة بين الجيش المصري والشعب المصري ليست اعتيادية بل علاقة استثنائية، موضحًا أن الجيش المصري خرج من الشعب، والجيش المصري عبارة عن جنود مجندة في حب مصر، لافتًا إلى أن طوابير الكليات العسكرية والشرطية أطول طوابير في التاريخ؛ لأن العزة والكرامة والشرف في مصنع الرجال.





وتابع "رزق"،: "عندما يطلب الجيش المصري متطوعين يتطوع له المصريين بالآلاف، لا يوجد بيت مصري يخلو من مجند أو ضابط أو شهيد".



