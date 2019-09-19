أخبار البحر الأحمر ×24 ساعة.. انطلاق مهرجان الجونة السينمائي.. وإعلان استعدادات العام الدراسي

شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات الهامة، التي تهم مواطني البحر الأحمر، وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-













وصل منذ قليل بمطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، عددا من نجوم الفن والسينما استعدادا لحفل افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي تقام فعاليته، مساء اليوم، وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجارى.









وكان من بين أبرز الوصول للمطار الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وروجينا، وإلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، وأحمد الفيشاوي، وزوجته، وريهام أيمن وزوجها شريف رمزى، وتامر هجرس، ومحمد رمضان، وعبدالرحمن أبوزهرة، ونبيلة عبيد، ونجلاء بدر، والمنتج طارق الجنايني، وخالد أنور.





ومن المقرر أن يمنح المهرجان، خلال فعالياته، العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى في حفل الختام.





وتشهد أورقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت 21 سبتمبر في الجامعة الألمانية الساعة 12 ونصف ظهرا يديرها رانيلد ايك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام في نفس اليوم في العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاى ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتى.

















قال الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إن مادة التربية الرياضية أصبحت من المواد التى يتطلب العمل فيها إلى التنظيم وتوزيع الأدوار على المعلمين والمعلمات كل حسب قدراته وامكانياته.





وفى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمعاهد منطقة البحر الأحمر الأزهرية، عقد بديوان عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الخميس، الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وتنظيم إيمان بدران مدير إدارة رعاية الطلاب وتنفيذ محمد إبراهيم غربة موجه عام التربية الرياضية وجمال محمود موجه أول التربية الرياضية، اجتماعا موسعا مع معلمى التربية الرياضية، لبحث المهام والأدوار المنوطة بهم مع بدء العام الدراسي.









انطلاق مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما



