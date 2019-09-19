رسميًا.. إلغاء الحكم الإضافي في مباريات الدوري الممتاز



وكان الكابتن جمال الغندور قد أعلن في بداية الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي:

جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى، بالإضافة إلى مجدى رزق للكرة النسائية و محمد عبد القادر للكرة الشاطئية و محمد فرج للكرة الخماسية.



قسم الشئون الإدارية : عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.



قسم الشئون الفنية : وجيه احمد رئيسا وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا



قسم الشئون المالية : حسام طه



قسم الشئون القانونية : صلاح البرى



العلاقات العامة : حسام الجوهرى



من ناحية أخرى قررت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات مسابقة الدوري الممتاز بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة .





التقى اليوم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالحكام المكلفين بإدارة مسابقة الدوري الممتاز التي تنطلق يوم السبت المقبل في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة و كان في استقباله الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة ، حيث دار حوار بين رئيس الاتحاد والحكام طالبهم خلاله بالظهور بالشكل المأمول ومؤكدا على وقفة اتحاد كرة القدم بجانب الحكام وتلبية كافة طلباتهم ، وفي مقدمتها الوفاء بكافة مستحقات الحكام المتأخرة التي تم صرفها بالفعل.