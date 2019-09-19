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موندو ديبورتيفو: صفقة كبري تقترب من برشلونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:48 م
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موندو ديبورتيفو: صفقة كبري تقترب من برشلونة
برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يستعد للتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يتابع الفريق الكتالوني نجم ريد بول سالزبورج الشاب النرويجي إيرلينج هالاند البالغ من العمر 19 عامًا لبحث إمكانية انضمامه للفريق.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن هالاند الذي سجل (هاتريك) في فوز فريقه الكاسح على جينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي يحظى بمتابعة برشلونة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتابع اللاعب منذ تألقه في كأس العالم للشباب الأخير الذي سجل فيه 9 أهداف كاملة لصالح النرويج أمام هندوراس عندما فاز منتخبه بإثنى عشر هدفا نظيفا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هالاند يعتبر ثالث أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل (هاتريك) وهو في عمر 19 عامًا و58 يومًا.

يذكر أن راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق يعتبر أصغر من سجل هاتريك في البطولة عن عمر 18 عامًا و113 يومًا عام 1995 يليه الإنجليزي واين روني عن عمر 18 عامًا و340 يومًا في عام 2004.

وحقق إيرلينج هالاند مهاجم المنتخب النرويجي للشباب رقما تاريخيا في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما بعدما سجل 9 أهداف في فوز منتخب بلاده على هندوراس بنتيجة 12-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بمونديال الشباب.

وبات اللاعب النرويجي صاحب الـ18 عاما أكثر لاعب يسجل في مباراة واحدة بمونديال الشباب طوال تاريخه متخطيا البرازيلي أديلتون الذي سجل 6 أهداف في فوز السامبا على كوريا الجنوبية 10-3 عام 1997.
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