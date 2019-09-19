ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حلمي النمنم: الدولة المصرية الحديثة خرجت من رحم الجيش (فيديو)

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:05 م
Advertisements
حلمي النمنم: الدولة المصرية الحديثة خرجت من رحم الجيش (فيديو)
حلمي النمنم
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية الحديثة خرجت من رحم الجيش المصري، وليس العكس، لافتًا إلى أن الدولة المصرية، والدولة الإيرانية، والدولة التركية الثلاث دول خرجوا من رحم جيوشهم.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن كل مؤسسات الدولة المصرية خرجت من رحم الجيش، مؤكدًا أن هناك علاقة ممتدة ومستمرة بين الشعب المصري وجيشه.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن فكرة الدور التنموي للجيش موجود في العالم كله وليس في مصر فقط، متابعًا: "فكرة إن الجيش ميقربش من التنمية فكرة خاطئة"، مؤكدًا أنه يجب على الجيش المصري أن يحافظ على الداخل مثلما يحافظ على الحدود المصرية، موضحًا أن الجيش المصري يحمي المواطن من أي شيء.

وأكد "النمنم"، أن ما يحدث في مصر من مشاركة الجيش في عملية التنمية ليس بدعة، وإنما موجود في كل دول العالم.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن دور كل جيش هو حماية الأمن القومي لبلده، لافتًا إلى أن الأمن القومي مختلف في كل بلد عن الأخرى، موضحًا أن الجيش المصري مطالب بحماية الحدود، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وحماية المواطن، لافتًا إلى أن الجيش يجب عليه حماية المواطن من الاحتياج أيضًا.

وذكر النمنم، أن الجيش الأمريكي هو الذي يتصدى لأي كوارث أو أزمات تلحق بالبلاد كالأعاصير وغيرها.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حلمي النمنم توك شو الجيش المصري اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
3
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
5
x
18:55
0
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
1
x
18:55
0
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
1
x
18:55
1
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
3
x
18:55
2
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
2
x
21:00
0
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
1
x
21:00
0
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
1
x
21:00
1
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
1
x
21:00
0
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
0
x
18:55
3
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
1
x
17:50
1
الشباب
الرائد
-
x
تأجلت
-
التعاون