حلمي النمنم: الدولة المصرية الحديثة خرجت من رحم الجيش (فيديو)

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قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية الحديثة خرجت من رحم الجيش المصري، وليس العكس، لافتًا إلى أن الدولة المصرية، والدولة الإيرانية، والدولة التركية الثلاث دول خرجوا من رحم جيوشهم.



وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن كل مؤسسات الدولة المصرية خرجت من رحم الجيش، مؤكدًا أن هناك علاقة ممتدة ومستمرة بين الشعب المصري وجيشه.



وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن فكرة الدور التنموي للجيش موجود في العالم كله وليس في مصر فقط، متابعًا: "فكرة إن الجيش ميقربش من التنمية فكرة خاطئة"، مؤكدًا أنه يجب على الجيش المصري أن يحافظ على الداخل مثلما يحافظ على الحدود المصرية، موضحًا أن الجيش المصري يحمي المواطن من أي شيء.



وأكد "النمنم"، أن ما يحدث في مصر من مشاركة الجيش في عملية التنمية ليس بدعة، وإنما موجود في كل دول العالم.



وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن دور كل جيش هو حماية الأمن القومي لبلده، لافتًا إلى أن الأمن القومي مختلف في كل بلد عن الأخرى، موضحًا أن الجيش المصري مطالب بحماية الحدود، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وحماية المواطن، لافتًا إلى أن الجيش يجب عليه حماية المواطن من الاحتياج أيضًا.



وذكر النمنم، أن الجيش الأمريكي هو الذي يتصدى لأي كوارث أو أزمات تلحق بالبلاد كالأعاصير وغيرها.

