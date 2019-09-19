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بيراميدز يتلقى صدمة دفاعية قبل مواجهة إنبي بافتتاح الدوري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:41 م
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بيراميدز يتلقى صدمة دفاعية قبل مواجهة إنبي بافتتاح الدوري
ديسابر مدرب بيراميدز
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محمد الصو
 
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ صدمة قزوية قبل بدء مشواره ببطولة الدوري للموسم الجديد.

وباتت مشاركة علي جبر مداقع الفريق؛ غامضة بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية؛ خلال تدريب الفريق اليوم استعدادا لمواجهة إنبي؛ بالجولة الأولى.

كما اقترب أحمد أيمن منصور؛ من الغياب للمباراة الثانية على التوالي؛ بعد عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا؛ وغاب بسببها عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري؛ بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية.

وكان بيراميدز حقق نتيجة مخيبة أمام شباب بلوزداد الجزائري؛ بالتعادل بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعبه ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية؛ ليحتاج الفوز بأي نتيجة خارج الديار من أجل العبور للدور المقبل.

وواصل بيراميدز؛ تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي؛ استعدادا لضربة بداية الموسم الجديد؛ خاصة أن الفريق يطمح للمنافسة على لقب الدوري العام والاستمرار في المشاركات الإفريقية.

وكان بيراميدز؛ فقد بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من الزمالك بنتيجة قاسية بثلاثية دون رد ؛ بالمباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأسفرت قرعة الدوري المصري عن مواجهة بيراميدز أمام إنبي؛ مساء بعد غد السب ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة المحلية.
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