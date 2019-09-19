أهم أخبار قنا اليوم| حبس قاتل طفل قنا 15 يومًا.. سحب أدوية الـ"الرانتدين" من الصيدليات

شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات الهامة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-





حبس قاتل الطفل أحمد الأحمر 15 يومًا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة قنا، تجديد حبس المتهم بقتل الطفل أحمد سيف الأحمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على أن يُراعى له التجديد في الميعاد القانوني.





واعترف المتهم خلال التحقيقات أمام المستشار ابراهيم جمال صالح، وكيل نيابة قنا أنه ارتكب الواقعة، بعد أن حاول التعدي على المجني عليه، ولكنه رفض، وبعد مقاومة المجني عليه.





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سحب الأدوية التي تحتوي على مادة الرانتدين من الصيدليات





بينما قال الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إنه تقرر سحب جميع الأدوية التي تحتوي على المادة الخام "رانيتيدين"، من الصيدليات بالأسواق، بناء على المنشور الذي أصدرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ويتضمن قرارات بسحب دواء "زانتاك".





النقيب، أوضح في تصريحاته إلى "الفجر" أن ذلك إجراء احترازي وذلك بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التي يصنع منها مستحضر "زانتاك".





وتضمن المنشور قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة منها "فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".





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استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد





فيما قال أبو الوفاء عبد السلام، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، إنه تم تكليف قسم المتابعة بالإدارة بتوجيه لجان إلى المدارس التابعة الإدارة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 20192020 والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل.









وشدد مدير عام الإدارة التعليمية، على ضرورة تنفيذ مديري المدارس ما جاء من بنود محضر الاجتماع الذي عقد بمديري المدارس للتأكيد على للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مطالبا مديري المدارس بالاهتمام بنظافة الملعب المدرسي بالكامل.



