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ريال مدريد يحدد بديل زيدان لقيادة تدريب الفريق في هذه الحالة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:36 م
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ريال مدريد يحدد بديل زيدان لقيادة تدريب الفريق في هذه الحالة
زيدان
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أحمد عصام
 
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حدد مسؤلو فريق ريال مدريد الإسباني بديل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق وذلك بعد النتائج السيئة التي يمر بها الفريق في بداية الموسم الجاري تحت قيادته.

وأشارت تقارير إسبانية إن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد يعلن عن رحيل زيدان في الأيام المقبلة، خاصة بعد الخسارة الثقيلة من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويفكر بيريز في إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة تدريب النادي الإسباني هذا الموسم، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الساعات الماضية.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في الفوز على ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن زيدان لم يخسر حتى الآن في بطولة الدوري الاسباني، ولكنه تعادل في مباراتين وفاز في مثلهما وجمع 8 نقاط من 4 جولات بالليجا.


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