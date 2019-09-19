نشرة أخبار الهلال اليوم الخميس.. جائزة مميزة للزعيم.. والاتهامات تنهال على الاتحاد السعودي بسبب التمييز

شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الخميس 19 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ فوز الزعيم بجائزة "Sport For Good" كأفضل نادٍ في العالم خلال عام 2019، والاتهامات تنهال على الاتحاد السعودي بسبب تمييز النصر على حساب الهلال.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق 19 - 9 - 2019:-





-الهلال يفوز بجائزة "Sport For Good" كأفضل نادٍ في العالم خلال عام 2019





نجح نادي الهلال السعودي في أن يحقق جائزة رفيعة المستوى يقدمها منتدى الإبداع والابتكار الاجتماعي العالمي SIGEf2019، والذي أقيم في مدينة طوكيو باليابان في الفترة الأخيرة.





وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، فإن الجائزة التي فاز بها نادي الهلال هي جائزة تدعى "Sport For Good"، كأفضل نادي في العالم خلال عام 2019، مؤكدًا بأن هذا الفوز قد جاء نتيجة لمجهود كبير قامت به إدارة نادي الهلال في تطوير النادي بشكل كامل ومن جميع الجوانب.





وتحدثت تقارير صحفية عن كون نادي الهلال السعودي قد فاز بجائزة الرياضة من أجل الأفضل مساء اليوم الخميس، من خلال منتدى الإبداع والإبتكار العالمي، وذلك لكونه أول ناد سعودي وعربي، يقوم بتأسيسي إدارة مسؤولية المجتمع، وكذلك يملك نادي الهلال السعودي 14 برنامج فعال يعمل على خدمة كل فئات المجتمع السعودي.





وفي سياق آخر، يستعد نادي الهلال السعودي في هذه الفترة لمباراة كلاسيكو السعودية أمام نادي الاتحاد في مدينة جدة، حيث تقام المباراة يوم السبت المقبل والموافق 21 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.





ويذكر أن نادي الهلال كان قد تغلب يوم الثلاثاء الماضي على منافسه نادي اتحاد جدة في لقاء الإياب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الزعيم إلى دور نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع نادي السد القطري في المربع الذهبي مطلع الشهر المقبل





- الاتهامات تنهال على الاتحاد السعودي بسبب تمييز النصر على حساب الهلال





هاجم الإعلامي والناقد الرياضي صالح الهويريني، اليوم الخميس، الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد وصفه لنادي النصر بممثل الوطن.





وقال الهويريني عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المعتاد أن الفائز هو الذي يتم الافتخار بفوزه، لكن الكارثة أن الذي فاز هنئوه وحده، وكأنه يمثل نفسه فقط رغم انه الفريق السعودي الوحيد الذي استمر في المنافسة".





وأضاف: "في حين أن الذي خسر وصفوه ب #ممثل_الوطن ، وقالوا له :حظاً أوفر في النسخة المقبلة، وكأنهم كانوا يتمنون حصوله على البطولة".





وكما انتقد الاعلامي الرياضي فهد الروقي الاتحاد السعودي عبر موقع "تويتر" قائلا: "‏رغم أنها مجرد مباركة إلا أنت اختلاف مفرداتها (عميق)، النصر خرج من البطولة فوصفه اتحاد القدم ب (ممثل الوطن)، بينما الهلال تأهل والاتحاد خرج فلم يوصفا بذاك الوصف وكأنهما ليسا ممثلي الوطن".





واختتم الروقي حديثه قائلا: "ما هو (القاسم) في هذا التباين".





وتعرض الفريق الأول للكرة بنادي النصر إلى هزيمة قاسية، أمام السد القطري، الإثنين الماضي، بثلاثة اهداف في مقابل هدف واحد، والتي ودع النصر على أثرها مسابقة دوري أبطال آسيا.





واستطاع الهلال أن يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا، عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، بينما تأهل السد على حساب النصر بنتيجة إجمالية أربعة أهداف مقابل هدف.





ويستعد الهلال لمواجهة السد القطري الجمعة المقبلة 1 أكتوبر، على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب جامعة الملك سعود، في 22 أكتوبر.





-الاتحاد الآسيوي يعلن عن حكم مباراة الهلال والسد القطري





أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن هوية الطاقم التحكيمي الذي سيتولى قيادة مباراة السد القطري وفريق الهلال، بدوري أبطال آسيا 2019.





ويستضيف الهلال فريق السد القطري الجمعة المقبلة 1 أكتوبر، على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب جامعة الملك سعود، في 22 أكتوبر.





وسيتولى قيادة اللقاء تحكيميا طاقم عماني مكوّن من:-





أحمد الكاف - حكم ساحة





أبوبكر العمري - مساعد أول





راشد الغيثي - مساعد ثاني





واستطاع الهلال أن يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا، عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، بينما تأهل السد على حساب النصر بنتيجة إجمالية أربعة أهداف مقابل هدف.





-الهلال يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد.. ويكشف عن حجم اصابة الفرج





يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، لمواجهة مضيفه الاتحاد، مساء السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأدى فريق الهلال، مران الفريق، اليوم الخميس، بقيادة رازفان لوشيسكو، والذي بدأ المران بتدريبات لياقية، وتطبيق عددًا من الجمل الفنية، كما فرض مناورة على جزء من مساحة الملعب، ثم اختتم المران بتدريبات تفكيك العضلات.





ويواصل عبد الله عطيف برنامجه التأهيلي، بالجري وآداء تدريبات بالكرة، في حين لم غاب سلمان الفرج عن مران الفريق؛ لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به عقب تعرضه لكدمة في الركبة أثناء مباراة الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي على أثرها تأهل الزعيم إلى نصف نهائي البطولة.





وتستعد بعثة الهلال لسفر إلى جدة في الثامنة والنصف مساء الغد "الجمعة"، استعدادًا لملاقاة الاتحاد في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري المحترفين.



