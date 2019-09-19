ناقد رياضي يوضح تشكيل الجهاز المعاون للمنتخب تحت قيادة البدري

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قال الناقد الفني إيهاب الخطيب، إن اختيار الكابتن حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الفني، يعتبر تشريفًا قبل أن يكون تكليفًا، مطالبًا جماهير المنتخب بالوقوف خلف المدرب الوطني وجهازه الفني المعاون.



وتابع "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن التوقعات تشير إلى الجهاز المعاون للمدير الفني ستشمل محمد بركات مديرًا للمنتخب، وطارق مصطفى مدربًا عامًا للمنتخب، سيد محوض، عصام الحضري، وأيمن طاهر، والكابتن طارق سليمان.



ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت الحديث عن تولي عماد متعب كمدرب المنتخب، حال وجود إيهاب جلال مديرًا فنيا للمنتخب، ولكن بعد تعين حسام البدي مديرًا فنيًا للمنتخب، لم يتم الحديث عن وجود عماد متعب بسبب المشاكل السابقة بينهما، معقبًا: "حسام البدري أصدر تصريحات بأنه لا يمانع بالعمل مع عماد متعب، والمشكلة الآن أصبحت لدى عماد متعب نفسه"



ولفت إلى أن الكابتن حسام البدري يتواجد الآن خارج أوروبا مع أولاده، بعدما شعر بأنه خارج سباق توليه قيادة المنتخب، معقبًا: "حسام البدري مكنش يعرف بمهام تولية قيادة المنتخب بعد صدور بيان اتحاد الكرة بساعة".



وأضاف:" الفترة الأخيرة شهدت الحديث عن تولي الكابتن حسن شحاته قيادة المنتخب، خاصة أنه اسم كبير ويمتلك خبرة كبيرة، لكن تم اختيار حسام البدري، ولذك هناك حاجة كبير لدعم مدير المنتخب الجديد في الوقت الحالي"

