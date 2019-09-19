محمود فتوح عن سحب أدوية مسرطنة من الأسواق: "لا داعي للخوف والقلق"

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قال محمود فتوح، المتحدث الإعلامي لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير، إن قرار وزارة الصحة بسحب عدد من الأصناف الدوائية من السوق ومن أبرزهم "زانتاك، وفورا راني" لإحتوائهم على مادة الرانيتيدين يعد قرار عالمي.



وأشار "فتوح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هيئة الغذاء والدواء لم توص بسحب الدواء كونه مازال تحت التقييم، ولكنها أوصت أن الشخص الذي يتناول تلك الأدوية بدون روشتة طبيب عليه أن يتوقف عنها، أما إذا كان يتناولها بوصفة طبيب فعليه أن يرجع لطبيبه.



وأوضح أن هناك بدائل للأصناف التي منع تداولها، ولها نفس الفاعلية، مضيفا: "لا داعي للخوف والقلق"، منوهًا بأن الحكومة المصرية عليها أن تقوم بتحليل المياه، والغذاء من لحوم وخضروات نظرًا لوجود مادة الرانيتيدين فيهم ولكن بنسب معينة، فالتحليل لمجرد الاطمئنان.



هذا وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بسحب مشغل عقار زنتاك يجميع تركيزاته حيث يحتوي على مادة الرانيتيدين، وهناك احتمال وجود شوائب مسرطنة.



وعلى هذا قررت الصحة والسكان ممثلة في الادارة المركزية للشؤون الصيدلية، بسحب عقار زانتاك بجميع اشكاله من السوق الدوائي ووقف تداول جميع الاشكال الصيدلانية المحتوية على مادة الرانيتيدين.



هذا وقد أثار القرار قلق عدد من محعتادي تناول الأدوية التي تحتوي على هذه المادة، ولكن أكدت وزارة الصحة أنه لا داعي للقلق.



