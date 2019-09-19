تشيلسي يمدد عقد لاعبه الشاب أودوي 4 مواسم

Advertisements

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تمديد عقد لاعبه الشاب هودجسون أودوي جناح الفريق لمدة 4 مواسم متتالية، وذلك قبل اقتراب انتهاء عقده مع البلوز في صيف موسم 2020.



وعبر أودوي عن سعادته البالغة بعد تمديد تعاقده مع البلوز، مشيراً إلى أنه يطمح لتحقيق الكثير من الإنجازات مع الفريق الإنجليزي في المواسم المقبلة، وإعادة البلوز لمنصات التتويج في انجلترا مرة أخرى.



وقال هودسون في تصريحات للموقع الرسمي بعد تمديد عقده : "ارغب في حصد اكبر عدد ممكن من الألقاب مع تشيلسي، وأريد كتابة تاريخ مع الفريق بتسجيل الكثير من الأهداف مع النادي الإنجليزي العريق".



وكان فريق تشيلسي قد تلقى هزيمة قاسية من فريق فالنسيا الإسباني في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج بلندن بنتيجة هدف نظيف في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحتل البلوز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد مرور 5 جولات على بداية البريميرليج.





