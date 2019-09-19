



الخطيب ينقلب على رئيس الجبلاية



وأعلن اتحاد الكرة اليوم الخميس عن تعيين حسام البدري في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني خلفًا للمدرب المقال خافيير أجيري بعد منافسة مع إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي وحسام حسن مدرب سموحة.



واعتذر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي عن تدريب المنتخب بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب الفراعنة عقب الاجماع عليه في مجلس الجبلاية في اجتماع أمس الأربعاء.



ويشعر الخطيب بحالة من الاحراج بسبب موقف الجنايني رئيس الجبلاية وتعيين حسام البدري في منصب مدرب الفراعنة على الرغم من تحذيره المسبق للجنايني من الصدام بين الأهلي والجبلاية في حال تعيين البدري بسبب غضب المجلس وأعضائه وجماهير القلعة الحمراء من البدري بسبب عمله في بيراميدز.





حالة من الغضب تسود الأهلي





وسادت حالة من الغضب داخل أورقة النادي الأهلي بعد تعيين حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني وسط عدم ترحيب من مجلس محمود الخطيب بتعيين البدري بعد إقالته من تدريب الفريق الأحمر والعمل في نادي بيراميدز في وقت سابق.





وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على إجراء اتصال هاتفي بعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منذ أيام، بطالبه فيه بعدم اختيار حسام البدري المدير الفني السابق للفريق لتدريب الفراعنة عقب رحيل خافيير أجيري المدير الفني السابق.



وبرر رئيس الأهلي رغبته في عدم تولي البدري تدريب الفراعنة في المرحلة المقبلة من أجل تفادي الأزمات بين المنتخب والأهلي ولاعبيه أيضًا في الفترة القادمة حتى لا يصدم الجنايني بجماهير الأحمر مبكرًا بعد توليه المهمة عقب رحيل مجلس هاني أبوريدة.







انقلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي – بشكل غير معلن - على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بسبب حسام البدري.