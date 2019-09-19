ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجمع البحوث الإسلامية يوضح كيفية صلاة الحاجة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:25 م
Advertisements
مجمع البحوث الإسلامية يوضح كيفية صلاة الحاجة
صلاة - أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على موقع "الفيسبوك"، قائلاً: "ما هو حكم صلاة الحاجة؟".

وأفادت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها أن كثير من أهل العلم نوهوا إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا).

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أنه قد أخرج الترمذي عند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًَّا إلا فرَّجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

هذا ويحرص مجمع البحوث الإسلامية، على التواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرد على أسئلتهم وتوضيح صحيح الدين لهم، من خلال توضيح الأمور لهم، ليبتعدوا عن أي لغط أو فتاوى مغلوطة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مجمع البحوث الإسلامية كيفية صلاة الحاجة صلاة الحاجة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
3
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
5
x
18:55
0
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
1
x
18:55
0
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
1
x
18:55
1
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
3
x
18:55
2
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
2
x
21:00
0
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
1
x
21:00
0
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
1
x
21:00
1
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
1
x
21:00
0
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
0
x
18:55
3
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
1
x
17:50
1
الشباب
الرائد
-
x
تأجلت
-
التعاون