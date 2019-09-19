تعرف على راتب أول مصري بالبرلمان الكندي وأغرب طلب قدم له (فيديو)

Advertisements

كشف المهندس شريف سبعاوي، أول مصري في برلمان أونتاريو الكندي، عن راتبه في البرلمان، قائلًا: "أحصل على 116 ألف دولار كندي قبل خصم الضرائب في العام، وأقوم بدفع ضرائب تقدر بـ40%، اللي بقفشهم في إيدي 60 ألف دولار كندي في العام".



وتابع أول مصري في برلمان اونتاريو الكندي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه غير مسموح له بأي عمل آخر وهو نائب برلماني، لكن مسموح له فقط بالعمل في نهاية الأسبوع، بعد الحصول على إذن مسبق من البرلمان.



وأضاف أنه لو تأخر 10 دقائق عن حضور جلسة البرلمان ترسل له رسالة على الهاتف لمعرفة سبب التأخير، وإذا وصل التأخير لربع ساعة ترسل له رسالة أخرى بصياغة أشد، معقبًا: "مش عارف لو تغيبت عن الجلسة خالص إيه اللي هيحصل".



وأشار إلى أن الجلسات داخل البرلمان الكندي تحدث بها أحيانًا بعض المشاجرات، وأحيانًا يتم طرد أحد النواب من الجلسة، مضيفًا أن البرلمان الكندي يعمل كل يوم ما عد يوم الجمعة، ويتوقف عن العمل في شهر يوليو وأغسطس، ويتوقف 15 يومًا في ديسمبر بسبب أعياد الكريسماس".



ولفت إلى أن لديه موظفين في مكتبه لحل مشاكل المواطنين، معقبًا: "يأتي إلي طلبات توظيف، وهناك أحد المواطنين طلب مني بعد نجاحي بأسبوع الحصول على عروسة، حاولت أنصحة ما يتجوزش".

