ننشر أول صور لكشافات الإنارة من انتاج الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع المجر

تنشر بوابة " الفجر" الألكترونية أول صور لكشافات الأنارة التي تستعد الهيئة العربية للتصنيع تصنيعها وانتاجها محليا مع إحدي الشركات المجرية المتخصصة في هذا المجال ، ضمن بروتكول تعاون مشترك تم توقيعة خلال انعقاد مجلس الأعمال المصري المجري برعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر.





وأوضح الفريق عبد المنعم بيومي التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تسهدف إنتاج مليون كشاف إنارة في السنه من خلال الشراكة مع مجموعة تنجسرام المجرية المتخصصة في إنتاج أدوات الإنارة.





وتابع "التراس" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر" أن البدء في انتاج تلك الكشافات سيكون قريبا، في مصانع الهئية العربية للتصنيع، وبنسبة مكون محلي مرتفع، مشيرًا إلي أن هذا التعاون مع الشركة المجرية يأتي ضمن العديد من شراكات التعاون المشترك بين الهيئة والمجر خاصة في قطاع السكك الحديد.





ودعا التراس خلال منتدي الاعمال المصري المجري تحت رعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الشركات المجرية للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الطاقة وانتاج المستلزمات الطبيه، والسيارات.





وكان الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وقع بروتوكول للتعاون بين الهيئة ومجموعة تنجسرام المجرية العالمية، بحضور الدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة واليدكو سيجي المستشارة المجرية للتعاون الخارجي ويورج باور رئيس لجنة الأعمال المشتركة المصرية المجرية رئيس مجموعة تنجسرام المجرية والوفد المرافق من قيادات المجموعة.





يأتي توقيع البروتوكول، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الإضاءة الموفرة للطاقة وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الإقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.





وأوضح “التراس: "تم الإتفاق علي البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل، وتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، مع التوسع في أسواق التصدير للسوق الإفريقي والعربي والأوروبي، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة".





وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التصنيع المشترك و نقل الخبرة الفنية لمعدات الإضاءة الموفرة وتدريب الكوادر البشرية من مهندسي وفنيين الهيئة، بالإضافة لتوسيع مجالات التعاون مستقبلا لتشمل العديد من مجالات التصنيع المشترك, مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلي بنسبة كبيرة علي أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.



