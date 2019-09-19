ماركا تفتح النار على زيدان: ريال مدريد أصبح مُدمرا

شنت الصحف الإسبانية الداعمة لريال مدريد الإسباني هجوماً حاداً على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عقب السقوط بالأمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية أكثر من موضوع أكدت فيه بأنه لم يعد أي أحد يصدق كلام زيدان وريال مدريد بالفعل مدمر على الرغم من التعاقدات التي عقدها النادي في الصيف الماضي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غياب ثلاثي خط هجوم باريس سان جيرمان وأن منهم نجمان من ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم وهما نيمار دا سيلفا ومبابي إلا أن الفريق ظهر بصورة رائعة وهزم الملكي بثلاثية نظيفة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الفرنسي لم يكن بحاجة لمبابي ونيمار وكافاني لهزيمة ريال مدريد ولم يكن بحاجة لأي شيء ما دام يواجه فريق لا يعرف كيف تلعب كرة القدم، فريق يعتمد فقط على المهارات الفردية وبدون أي خطة أو تنظيم في الملعب.





واستنكرت الصحيفة الإسبانية سياسة زيدان في سوق الانتقالات بالإصرار على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والاستغناء عن ريجيلون وسيبايوس ويورينتي ورفض فكرة استمرار الثنائي جاريث بيل وخيمس رودريجيز اللذان يعتبرا أفضل لاعبي الفريق في الوقت الحالي والمصيبة الكبرى أن عدد لاعبي خط الهجوم ضعف عدد اللاعبين في خط الوسط في الوقت الحالي، حيث فشل حتى في التعاقد مع بديل لنجم الوسط البرازيلي كاسيميرو.





يذكر أن ريال مدريد خسر مساء أمس في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 14 عامًا أمام فريق باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء.





وتعرض فريق المرينجي لهزيمة 3-0 أمام باريس سان جرمان بفضل هدفين من أنخيل دي ماريا والثالث من توماس مونيير.





وأشارت تقارير صحفية أن أول مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كانت هي الأخرى في فرنسا وانتهت أيضًا بنتيجة 3-0، حيث شهدت جولز من جون كارو وجونينيو وسيلفان ويلتورد ليون في صدارة الترتيب على ملعب ستاد جيرلاند خلال موسم 2005/2006 للوصول إلى مراحل خروج المغلوب في ذلك العام قبل السقوط أمام آرسنال في دور الـ 16 الماضية.





وتعد هذه الهزيمة أمام باريس سان جيرمان هي الخامسة لزين الدين زيدان كمدير فني في دوري أبطال أوروبا والثانية له في مراحل المجموعات وفقد اثنان فقط من أبطال أوروبا الـ 64 مباراتهم الأولى في حملتهم القارية.