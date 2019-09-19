مسئولية مجتمعية.. "لوريال" تطلق مؤتمرها السنوي الرابع في مصر بمشاركة 400 طبيب

أطلقت شركة لوريال مصر الدورة الرابعة من مؤتمرها السنوي للعناية بصحة وامراض البشرة والشعر تحت عنوان "Skin and Hair Summit"، وذلك بحضور أكثر من 400 طبيب من كبار أطباء وخبراء الجلدية في مصر. ناقش المؤتمر أحدث الدراسات والأبحاث وآخر المستجدات العالمية فيما يتعلق بقطاع العناية الطبية بصحة البشرة والشعر.

تأتي النسخة الرابعة من المؤتمر انطلاقاً من إيمان شركة لوريال مصر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع أطباء الجلدية في مصر لكونها حجر الأساس في دعم وتطوير هذا القطاع الذي تفخر مجموعة لوريال بريادته حول العالم بالإضافة الى التزام قطاع منتجات التجميل الطبية بالشركة تجاه تطوير ودعم مجال صحة البشرة والشعر في مصر من خلال تقديم أحدث المستجدات والابحاث والمعلومات في هذا المجال ودا تحت مظلة واحده ممثلة في مؤتمر Skin & Hair Summit.

وفي هذا الإطار، عقب محمد العربي -رئيس قطاع المنتجات الطبية التجميلية في شركة لوريال مصر “الحقيقة ان مؤتمر اليوم يؤكد على اهتمام والتزام قطاع منتجات التجميل الطبية لشركة لوريال تجاه تطوير ودعم مجال صحة البشرة والشعر في مصر من خلال تقديم أحدث المستجدات والابحاث والمعلومات في هذا المجال تحت مظلة واحده وهي مؤتمرنا اليوم."

وتابع: " نعلن اليوم عن أطلاق منصة الكترونية جديدة وهي skin alliance والتي يستطيع أطباء الجلدية من خلالها الاطلاع على أحدث الدراسات البحثية والمعملية فيما يخص الأمراض الجلدية وتبادل الخبرات بين الأطباء في جميع أنحاء العالم وبدون أي تكلفة".

ومن جانبها، عبرت الدكتورة دلفين كيروب مدير القطاع الطبي لفيشي على مستوى العالم عن سعادتها بحضور مؤتمر لوريال الرابع لصحة البشرة والشعر وأكدت أنها أحد المحافل الهامة التي يتم من خلالها تبادل أحدث الطرق العلاجية والمنتجات الجديدة في مجال صحة البشرة والشعر.

وأوضحت دلفين أن شركة لوريال هي شركة قائمة على الأبحاث العلمية وهو ما يضمن الخروج بمنتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات القاعدة العريضة من المستهلكين حتى من يعانون من مشاكل مرضية.

كما أضافت أن شركة لوريال تحرص على اختيار مكونات طبيعية قدر الإمكان يتم اختيارها بعناية لتتوافق مع كافة اللوائح المنصوص عليها، كما تقوم الشركة باختبار المنتجات على أشخاص من ذوي البشرة الحساسة لضمان وملاءمتها لهؤلاء الأشخاص دون حدوث آثار جانبية. ونوهت أن شركة لوريال أن المكونات المستخدمة هي مكونات صحية وآمنة للمستهلكين والبيئة على حد سواء.

وقالت أستاذ دكتور رحاب حجازي -استشاري امراض الجلدية والتجميل -بأنها فخورة بشراكتها مع شركة لوريال من خلال منصتها العلمية Skin Alliance والتي تعد من أكبر المنصات التي تتيح الفرصة لتبادل الخبرات بشكل واسع بين أطباء الجلدية في ١٢٠ دولة. وأضافت أن انضمامها لهذه المنصة الرائدة جاء متماشياً مع شغفها الشديد فيما يتعلق بالعلم والتعلم كما أنه عزز من ثقتها في منتجات لوريال لما لمسته من مجهود كبير على صعيد الأبحاث العلمية ليخرج المنتج بالجودة العالية التي لا نراها في غيره من المنتجات.

جديراً بالذكر ان التزام شركة لوريال لهذا القطاع امتد لمحور لم يتطرق إليه الكثيرون وهو المسؤولية المجتمعية، حيث أطلقت مجموعة لوريال بالشراكة مع مؤتمر الجلدية العالمي world congress for dermatologists جائزة لوريال للمسئولية المجتمعية لتكريم أطباء الجلدية حول العالم ممن لديهم بصمات فعالة في دعم المجتمع. وخلال فعاليات المؤتمر تم الاحتفاء بأول طبيبتين مصريتين يفوزوا بهذه الجائزة عن قارة افريقيا والشرق الاوسط لأول مرة كأحسن مشروع تنموي لدعم الفئات الاكثر احتياجا تحت عنوان "حياة أفضل بعد الحروق".