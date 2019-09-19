نائلة جبر: زواج الصفقة نوع من الاتجار بالبشر (فيديو)

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قالت السفير نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومع الهجرة الغير شرعية، إن اللجنة أطلقت حملة للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر وعمل الأطفال بصورة غير آدمية، وبيع الأعضاء، مشيرة إلى أن تقييم هذه الحملة أمر لا يمكن إلا بعد 6 أشهر من إطلاقها، والحملة الآن في مرحلة الوصول للناس وتوعيتهم بمخاطر الاتجار بالبشر، وزواج ما يسمى الصفقة لرجال كبار في السن، معقبًا: "زواج يبدو شرعيًا، لكنه في حقيقته نوع من الاتجار بالفتيات".



وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومع الهجرة الغير شرعية، خلال حوارها ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن الحملة كانت بصورة مبسطة للغاية، لكي تكون واضحة وتصل إلى أكبر عدد من المواطنين، وكانت عبارة عن تبسيط للحقائق، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يستغلون الاطفال الشوارع، وهذا الأمر مثبت في تحقيقات النيابة، وهناك الكثير من القضايا التي تثبت استغلال الاطفال في أعمال التسول، ولذلك أطلقت وزارة التضامن مؤخرًا حملة أطفال بلا مأوى.



ولفتت إلى أن الحملة بدأت في شهر رمضان الماضي، من خلال اطلاق فيديو تعريف قصير بصوت الفنان آسر ياسين، وبعد ذلك تم لعداد أربع فيديوهات وصلت لـ2 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملات هو توعية المواطنين بالمخاطر الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية، والتواصل مع اللجنة عبر الخط الساخن للجنة.