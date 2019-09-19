لأول مرة.. توفيق عكاشة يكشف سبب إيقاف أنس الفقي لبرنامجه في 2004



هذا وقد عرض الإعلامي توفيق عكاشة تقريرا يوضع تداعيات الهجمات ضد المنشآت النفطية السعودية على الشرق الأوسط.



وأعرب "عكاشة"، أنه حزين لتعرض السعودية لمثل هذا الحادث، واصفًا إياه بالمأساوي، وأنه كان مخطط ومرتب لهذا الحادث، خاصة وأن شركة أرامكو تعد العمود الفقري للاحتياجاات النفطية في العالم.



وأكد الإعلامي توفيق عكاشة أن هناك خطة تستهدف اضعاف موارد دول الخليج عامة، والسعودية بصفة خاصة، مشددا على ضرورة أن يتم تأمين معامل شركة ارامكو بشكل أكبر كأن يكون هناك قبة حديدية تحمي سماء شركات أرامكو.





قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام المصري متهما أنه إعلاما ضعيفا، معقبا: "مين قال إنه ضعيف.. هما اللي اضعفوه".وانتقد "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إطلاق قنوات تليفزيونية بأسماء وحروف أجنبية، معتبرًا أن ذلك يجعل مشاهدة القناة مقتصرًا على فئة معينة، معقبا: "ونرجع نقول ليه المشاهد المصري انصرف عن مشاهدة الإعلام المصري".واعتبر أن المواطن انصرف عن الإعلام لانفصال المحتوى الإعلامي عن الواقع الموجود بالشارع المصري، مطالبا بإعادة صياغة الفلسفة الإدارية والعلمية لصناعة الإعلام المصري، بحيث أنه يجب انتقاء الإعلاميين الإداريين المهرة لكي يتولوا أمر الإعلام.ونوه بأنه طالب في 2001 بإنشاء نقابة للإعلاميين، كاشفا أن أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق قد أوقف برنامجه في 2004 بسبب طلبه بإنشاء نقابة للإعلاميين، موضحا أنه طالب بهذا المطلب لهجوم الصحفيين على تقديم برامج تليفزيونية.وأضاف أن "السوشيال ميديا" أصبحت وسيلة إعلامية لكل مواطن، متابعا: "لو واحدة متخانقة مع جوزها بتكتب بوست على الفيسبوك.. ده بيعكس جهل".