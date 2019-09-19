محمد بن زايد يستقبل وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي.







وبحث مع المسؤول الأمريكي خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.







واستعرض الجانبان كذلك عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.







وحضر اللقاء نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وقائد القوات البرية اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، والوفد المرافق للوزير الأمريكي.





هذا واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، في قصر الشاطئ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.







وبحث مع الوزير خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين وحرصهما على تنميته وترسيخه في المجالات كافة بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها ومقدرات دولها، خاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم تدعم المملكة العربية السعودية وتقف إلى جانبها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، وترفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها وتعتبر أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي".

وشدد على موقف الإمارات الثابت في العمل من أجل الأمن و السلام و الاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.

وحضر اللقاء مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.