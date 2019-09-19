حملة مكبرة لنظافة وتجميل طريق مصر - الفيوم الصحراوي وزراعته بالأشجار

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قام مرفق مياه الشرب بمركز ومدينة طاميه بالفيوم، بالتعاون مع مجلس مدينة طامية، بإصلاح خط مياه الشرب بعزبة العوامي التابعة لقرية قصر رشوان تم ضخ المياة بالمواسير لانحاء العزبة.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بشبكة كهرباء طامية وبمعاونة مجلس مدينة طامية بإستعدال عامود الكهرباء، والذي تم سقوطه علي طريق طامية الروضة، كما تم أيضًا متابعة أعمال تغيير خط الصرف الصحي بقرية الروبيات بعد أنفجار بخط الطرد، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالصرف الصحي بطامية وبمعاونة مجلس مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية الروضة فقد تم تغيير مواسير الصرف الصحي ( مواسير الظهر القديمة الـ 300 )، وتم استبدالها بمواسير بولي 400، بمساحة 160 متر طولي تقريبًا، كما تم شفط المياه من بعض المنازل التي دخل فيها مياه الصرف، وتم ردم الحفر بالرمل بعد الانتهاء من الحفر.



كما تم افتتاح معرض لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة كمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى متناول اليد للجميع، كما تم زيارة المركز المتميز لصحة الام والطفل لخدمة سرسنا والقري المجاورة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز طامية بتفقد مصنع كازارين للملابس الجاهزة بكوم أوشيم.



كما تم القيام بحملة مكبرة لنظافة وتجميل طريق مصر الفيوم الصحراوي وزراعته بالأشجار، حيث قامت الحمله بازالة الأتربة الموجودة بجانبي الطريق والنيوجيرسي ورش طبان الطريق بالمياه وتسوية الطبان، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية قصررشوان بعمل تسوية وتمهيد بعض الطرق بالقري والعزب التابعه للوحدة، وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية فانوس بالتعاون مع إدارة الكهرباء بمجلس مدينة طامية بحملة لإصلاح وصيانة كشافات الانارة بمركز شباب فانوس وعزبة الفراقصة.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بقرية الروضة بحملة نظافة استهدفت قريه الروضه مكان بجوار الشئون الاجتماعيه بالروضه ومكان سور البوابه بالروضه ومكان سنترال الروضه العمومي ومكان بجوار مكتب بريد الروضه مكان مدخل قريه الروضه بجوار الشيخ عبد الله وبقريه الروبيات مكان مدخل قريه الروبيات (مفارق الروبيات عزبه علي حمزه).



وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية منشأة الجمال، بحملة نظافة استهدفت طريق بحر وهبي أمام عزبة الحمراية لإزالة ورفع الأتربة والمخلفات الموجوده بالطريق حفاظًا على سلامة وارواح المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية ( إدارة الموافق ) بحملة نظافة استهدفت إزالة ورفع القمامة والمخلفات الموجوده بالشوارع.



