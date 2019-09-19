اسعار الكتب الخارجية بالمكتبات للعام الدراسي الجديد

تستعرض بوابة "الفجر" اسعار الكتب الخارجية بالمكتبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد مع ملاحظة ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة بالرغم من تراجع اسعار الورق.





اسعار الكتب الخارجية بالمكتبات:





اسعار كتب المحور "LET S GO" سعر42 جنيه "SMART" سعر 48 جنيه "SUPER LAND" سعر 60 جنيه "Wonderful World" سعر 60 جنيه "Jump Aboard" سعر 55 جنيه "Family and Friends" سعر 55 جنيه "MacMillan" سعر 60 جنيه "Oxford Discover" سعر 65 جنيه "English Zone" سعر 54 جنيه "English world" سعر 65 جنيه





الأضواء لمرحلة رياض الأطفال "Kg1 & kg2" سعر 75 جنيه





المعاصر "Time & Hello"

الصف الثالث الأبتدائي 36 جنيهًا

الصف الرابع الأبتدائي 37 جنيهًا

الصف الخامس الأبتدائى 37 جنيهًا

الصف السادس الأبتدائي 37 جنيهًا

الصف الأول الأعدادي 39 جنيهًا

الصف الثاني الأعدادى 39 جنيهًا

الصف الثالث الأعدادي 40 جنيهًا





اسعار كتب "MY TEACHER"

"MacMillan" سعر 48 جنيه

"English World" سعر 50 جنيه

"Jump Aboard" سعر 52 جنيه

" AIM High " سعر 42 جنيه

"English Zone" سعر 52 جنيه

"Click On" سعر 35 جنيه

"Family and Friends" سعر 52 جنيه





سلاح التلميذ

كتاب سلاح التلميد للغة العربية الصف الثالث الابتدائى 35 جنيهًا

كتاب سلاح التلميذ للغة العربية للصف الرابع الابتدائى 36 جنيهاً

كتاب سلاح التلميذ للغة العربية الصف الخامس الابتدائى 38 جنيهاً

كتاب سلاح التلميذ للغة العربية الصف السادس الأبتدائى 39 جنيهًا





كتاب المعاصر

كتاب المعاصر للغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى 39 جنيهاً

كتاب المعاصر للغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادى 40 جنيهاً





كتاب الأمتحان

كتاب الامتحان للغة العربية للصف الأول الثانوى 60 جنيهاً

كتاب الامتحان للغة العربية الصف الثالث الثانوى 57 جنيهاً





الأضواء اللغة العربية للنصف الأول

الصف الثالث الأبتدائي 37 جنيه

الصف الرابع الأبتدائي 42 جنيه

الصف الخامس الأبتدائي 42 جنيه

الصف السادس الأبتدائى 43 جنيه

الصف الأول الأعدادي 45 جنيه

الصف الثاني الأعدادي 45 جنيه

الصف الثالث الأعدادي 45 جنيه





اسعار الأضواء للدراسات الأجتماعية

الصف الرابع الإبتدائى 29 جنيه

الصف الخامس الإبتدائى 30 جنيه

الصف السادس الإبتدائي 32 جنيه

الصف الأول الإعدادى 35 جنيه

الصف الثاني الإعدادي 35 جنيه

الصف الثالث الإعدادي 35 جنيه





الاضواء التربية الدينية

الصف الرابع الإبتدائى 25 جنيه

الصف الخامس الإبتدائى 25 جنيه

الصف السادس الإبتدائي 25 جنيه

الصف الأول الإعدادى 25 جنيه

الصف الثاني الإعدادي 25 جنيه

الصف الثالث الإعدادي 25 جنيه





كتب الإمتحان اللغة العربية

الصف الأول الأعدادي 45 جنيه

الصف الثاني الأعدادي 45 جنيه

الصف الثالث الأعدادي 47 جنيه





كتاب الامتحان الدراسات الإجتماعية الصف الأول الإعدادي 32 جنيه





كتب المنار من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف السادس الإبتدائى

"Every body up" سعر 55 جنيه

"English Zone" سعر 55 جنيه

"Jump Aboard" سعر 55 جنيه

"Family and Friends" سعر 55 جنيه

"English World" سعر 55 جنيه





كتب "Gem time For English"

الصف الثالث الإبتدائي 37 جنيه

الصف الرابع الإبتدائي 36 جنيه

الصف الخامس الإبتدائى 37 جنيه

الصف السادس الإبتدائي 38 جنيه





كتب "Bit by Bit"

الصف الثالث الأبتدائي 35 جنيه

الصف الرابع الأبتدائي 36 جنيه

الصف الخامس الأبتدائي 36 جنيه

الصف السادس الأبتدائي 36 جنيه







