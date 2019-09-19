لبنان المركزي يوافق على التصفية الذاتية لـ جمال تراست بنك
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:05 م
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وكالات
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وافق مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، على طلب "جمال ترست بنك"، بالتصفية الذاتية بعدما شملته الشهر الماضي عقوبات أمريكية بتهمة تقديم خدمات لحزب الله، في إجراء من شانه أن يضمن أموال المودعين.
وأفاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان نقلته وكالة الاعلام الرسمية اللبنانية أنّه وافق على "طلب جمال تراست بنك.. بالتصفية الذاتية".
وأوضح أنّ "قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني إضافة الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات" المصرف، مؤكداً أنه "سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها".
وفي وقت لاحق، أورد "جمال ترست بنك" في بيان أنّ مجلس الإدارة "اضطر إلى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان"، موضحاً أن ما "يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 29 أغسطس إدراجها المصرف المذكور على لائحة العقوبات، لاعتبارها إياه مؤسسة مالية أساسية لحزب الله. واتهمته بالسماح لحزب الله بـ"إخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء".
وهذه المؤسسة المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ 2007 هي كيان شبه حكومي إيراني يؤمن دعماً مالياً لحزب الله خصوصاً.
وأُدرِجت 4 شركات تأمين تابعة لمصرف "جمال تراست" أيضاً على اللائحة السوداء.
وحزب الله يتلقى دعماً من إيران التي تمده بالمال والسلاح، ويقاتل منذ العام 2013 بشكل علني في سورياً دعماً للرئيس السوري بشار الأسد.
ويذكر أن أكد بنك (جمال ترست) اللبناني، أن العقوبات
الأميركية التي فُرضت عليه الشهر الماضي؛ لاتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله، أجبرته
على تصفية نفسه.
وقال البنك في بيان صحفي: إنه "على
الرغم من سلامة وضعه المالي، وامتثاله التام للقواعد والأصول المصرفية المحلية والخارجية،
اضطر مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالتصفية الذاتية، بالتنسيق الكامل مع بنك لبنان".
إلى ذلك، أكد بنك لبنان المركزي إنه وافق على طلب
تصفية من (جمال ترست بنك)، مشيرًا إلى أن قيمة أصول البنك وقيمة مساهمته في المؤسسة
الوطنية لضمان الودائع، "كافية من حيث المبدأ" لسداد كامل ودائعه والتزاماته،
وفق (رويترز).
وأضاف أنه سيجري تأمين أموال جميع المودعين
في البنك بتاريخ استحقاقها.
وأفاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان نقلته وكالة الاعلام الرسمية اللبنانية أنّه وافق على "طلب جمال تراست بنك.. بالتصفية الذاتية".
وأوضح أنّ "قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني إضافة الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات" المصرف، مؤكداً أنه "سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها".
وفي وقت لاحق، أورد "جمال ترست بنك" في بيان أنّ مجلس الإدارة "اضطر إلى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان"، موضحاً أن ما "يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 29 أغسطس إدراجها المصرف المذكور على لائحة العقوبات، لاعتبارها إياه مؤسسة مالية أساسية لحزب الله. واتهمته بالسماح لحزب الله بـ"إخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء".
وهذه المؤسسة المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ 2007 هي كيان شبه حكومي إيراني يؤمن دعماً مالياً لحزب الله خصوصاً.
وأُدرِجت 4 شركات تأمين تابعة لمصرف "جمال تراست" أيضاً على اللائحة السوداء.
وحزب الله يتلقى دعماً من إيران التي تمده بالمال والسلاح، ويقاتل منذ العام 2013 بشكل علني في سورياً دعماً للرئيس السوري بشار الأسد.
ويذكر أن أكد بنك (جمال ترست) اللبناني، أن العقوبات
الأميركية التي فُرضت عليه الشهر الماضي؛ لاتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله، أجبرته
على تصفية نفسه.
وقال البنك في بيان صحفي: إنه "على
الرغم من سلامة وضعه المالي، وامتثاله التام للقواعد والأصول المصرفية المحلية والخارجية،
اضطر مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالتصفية الذاتية، بالتنسيق الكامل مع بنك لبنان".
إلى ذلك، أكد بنك لبنان المركزي إنه وافق على طلب
تصفية من (جمال ترست بنك)، مشيرًا إلى أن قيمة أصول البنك وقيمة مساهمته في المؤسسة
الوطنية لضمان الودائع، "كافية من حيث المبدأ" لسداد كامل ودائعه والتزاماته،
وفق (رويترز).
وأضاف أنه سيجري تأمين أموال جميع المودعين
في البنك بتاريخ استحقاقها.
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