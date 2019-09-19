بعد توليه قيادة منتخب مصر.. تعرف على أكثر اللاعبين مشاركة مع البدري طوال تاريخه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي حسام البدري قيادة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك خلفا للمدرب خافيير آجييري والذي رحل عن تدريب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





وكان منتخب مصر قد خرج من دور ال16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد منتخب جنوب افريقيا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي.





ويستعرض لكم " الفجر الرياضي " أكثر 5 لاعبين مشاركة مع حسام البدري خلال مسيرته التدريبية.





1- حسام عاشور

يعد اللاعب الدولي حسام عاشور لاعب النادي الاهلي هو الأكثر من بين ما دربهم البدري مشاركة معه، حيث شارك في 139 مباراة، ونجح في تسجيل هدفا وحيدا وصناعة 6 أهداف لزملائه في الفريق.





2- أحمد فتحي

ويملك الظهير الأيمن احمد فتحي لاعب النادي الاهلي أيضا ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع حسام البدري برصيد 129 مباراة، وسجل خلالهم فتحي 6 أهداف وصنع 24 هدفا.





3- شريف إكرامي

ويأتي الحارس شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي في المشاركة مع حسام البدري في 109 مباراة خلال فترته التدريبيه مع القلعة الحمراء.





4- عبد الله السعيد

وشارك عبد الله السعيد في 95 مباراة تحت قيادة البدري، حيث سجل 26 هدفا وصنع 32 هدف، بينما شارك وليد سليمان في 86 مباراة، واحرز 23 هدفا وصنع 23 هدفا أيضاً.





5- سعد الدين سمير

دخل سعد سمير لاعب النادي الأهلي كأكثر مدافع شارك مع حسام البدري برصيد 75 مباراة، وسجل 8 أهدافا، وكان أكثر محترف مشاركة مع مدرب الأهلي السابق هو جونيور أجايي لاعب المارد الاحمر برصيدة71 مباراة، وسجل 21 هدفا وصنع 18 هدفا لزملائه.