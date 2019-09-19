تباين بأداء بورصات الخليج في ختام جلسة الخميس

تباين أداء بورصات الخليج بنهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث إرتفعت بورصة السعودية بنسبة 1.35 بالمائة وجاء على رأس الارتفاعات سهم شمس بنسبة 10 بالمائة، بينما تصدر اميانتيت الإنخفاضات بنسبة 5.86% ، وصعدت بورصة دبي بدعم مصرف السلام ، وتابعه بورصة الكويت بأرتفاع وصلت نسبته لـ 1.27% وعلي الجانب الأحر تراجع كلا من بورصة أبوظبي وبورصة دبي ومسقط وقطر بنسب 0.61% و0.14%و 0.59% و0.26% علي التوالي









بورصة السعودية





أختتمت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، علي صعود ليواصل مؤشرها العام مكاسبه لليوم الثاني على التوالي في ظل صعود جماعي لقطاعاته الكبرى، وسط قفزة بالسيولة ، مرتفعاً بنسبة 1.35 بالمائة، بمكاسب بلغت 105.59 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,926.82 نقطة ، وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تمديد فترتي مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، بالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من الانضمام لمؤشر فوتسي راسل، والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر (S&P Dow Jones).





وارتفعت قيم التداول إلى نحو 8.5 مليار ريال، مقابل 2.65 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى نحو 260.85 مليون سهم، مقابل 103.87 مليون سهم أمس الأربعاء.





بورصة البحرين





وارتفعت بورصة البحرين في ختام جلسة اليوم الخميس أخر جلسة في الأسبوع وإرتفع مؤشراها بنسبة بلغت نسبتها 0.07 % بدعم من مصرف السلام المرتفع بنسبة 1.11 بالمائة.





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم ، الخميس ، علي ارتفاع وصعد مؤشرها بنسبة 1.27 بالمائة بصدارة سهم بنك وربة بنحو 6.09 بالمائة، فيما تصدر التراجعات سهم برقان بنحو 7.01 بالمائة.





بورصة أبو ظبي





أنهت بورصة أبوظبي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.61 % بضغط من سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.53 %وأدنوك للتوزيع بنسبة 2.24 %.





بورصة مسقط

إختتمت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي تراجع ، حيق هبط مؤشراها بنسبة 0.59 بالمائة بفعل هبوط سهم النهضة للخدمات بنسبة 186.242ألف ريال.





بورصة قطر

إختتمت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم علي تراجع ، حيث هبط مؤشرها المالي بنسبة 0.26 بالمائة بفعل تراجع سهم أوريدو والأول بنسبة 6.45 بالمائة، و3.96 بالمائة على الترتيب.





بورصة دبي





وأخيراً تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.14 بالمائة بعد هبوط سهم شعاع كابيتال وارابتك القابضة بنسبة 3.40 بالمائة، و 2.40 بالمائة على الترتيب.



