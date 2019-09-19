ارتفاع جديد في اسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم الخميس
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:48 م
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
كشفت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع اسعار الدوجن بنحو 2.5 جنيه بالأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد حالة الاستقرار التى مرت بها خلال الأسبوع الحالي.
وأرجعت الشعبة الارتفاع في اسعار الدواجن إلي ارتفاع الطلب خلال الأسبوع الجاري، ليسجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 19 جنيهًا لتباع بالأسواق بسعر 24 جنيهًا، فى حين استقر سعر كيلو الدواجن البلدي لتسجل 29 جنيها بالمزرعة وتباع فى الأسواق بسعر 34 جنيهًا.
وارتفعت أسعار البيض بالأسواق لتسجل نحو 31.5 جنيهًا لتباع بالأسواق بنحو 36 و73 جنيهًا.
اسعار الدواجن خلال تعاملات الأسبوع
واستقرت اسعار الدواجن اسعار الدواجن خلال تعاملات الأسبوع الجارى بعد حالة من التراجع المستمر خلال الفترة الحالية حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المحلات إلى نحو 21-23 جنيها وتباع في المزرعة بسعر 17 جنيها للكيلو وننشر فيما يلي يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن اليوم وجاءت على النحو التالى:
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 17 جنيها مقابل 18 جنيها في المزرعة لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيها مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.
وكانت اسعار الدواجن قد سجلت سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق، وكانت أسعار الدواجن استقرت الأسبوع الماضي، بعدما شهدت تراجعًا كبيرًا الشهر الماضي.
اسعار الدواجن اليوم في مصر
استقرت اسعار الدواجن البيضاء والبلدى خلال تعاملات الاسبوع الماضي عند معدلات 23 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ويباع بالأسواق بنحو 32 جنيها للكيلو الواحد، في حيث سجل سعر كرتونة البيض نحو 27 جنيها بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيهًا.
اسعار الدواجن في السوق اليوم
|
النوع
|
السعر
|
لحم ابيض
|
24 جنيها
|
لحم ساسو
|
33.50 جنيها
|
لحم بلدى
|
34 جنيها
|
كتكوت ابيض
|
5.50 جنيها
|
كتكوت ساسو
|
4.25 جنيها
|
كتكوت بلدى
|
3.50 جنيها
|
بط بيكينى
|
14 جنيها
|
بط مسكوفى
|
14 جنيها
|
بط مولارد
|
14.50 جنيها
|
بيض ابيض
|
36 جنيها
|
بيض احمر
|
37 جنيها
|
بيض بلدى
|
42.50 جنيها
Advertisements
- أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019
- أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-7-2019
- أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 11-7-2019
- أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 12/7/2019
- اسعار الدواجن 14-9-2019- البلدى يسجل 28 جنيها
- اسعار الدواجن اليوم 15-9-2019
- اسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-9-2019- الكيلو يتراجع لـ17 جنيها
- أسعار الدواجن اليوم في مصر 17-9-2019
- اسعار الدواجن اليوم 18-9-2019.. كرتونة البيض تسجل سعرا جديدا
- اسعار الدواجن اليوم 19-9-2019- الفراخ تواصل التراجع
المزيد عن: سعر كارتونة البيض تسليم المزرعة الدواجن الحمراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدى اسعار الدواجن اسعار البيضتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر