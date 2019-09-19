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الأردن: مقتل اثنين وإصابة 3 بأنفجار قنبلة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:47 م
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الأردن: مقتل اثنين وإصابة 3 بأنفجار قنبلة
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وكالات
 
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قتل شخصان فيما اصيب 3 آخرين في انفجار قنبلة وصفها مصدر أمني بـ"العمياء" ومن مخلفات الأمن الداخلي.



وأضاف المصدر الأمني، أن القتيلين هما شقيقان، فيما أصيب والدهما وابنا شقيقتهما إصابات وصفت بـ"البالغة".



وأضاف المصدر أن القنبلة انفجرت عصر اليوم في منطقة الغباوي شمال شرق محافظة الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان، بينما كانت العائلة تبحث عن خردة معدنية للتجارة بها.





وتوقع المصدر أن الانفجار لا تقف وراءه دوافع إرهابية أو جنائية، كون القنبلة قديمة.
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