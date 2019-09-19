قبل بداية العام الدراسي.. "الإفتاء" توجه رسالة إلى طلاب العلم (فيديو)

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عرضت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، بآلية الرسوم المتحركة يتضمن رسالة إلى طلاب العلم بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.



وقالت دار الإفتاء في رسالتها إلى الطلاب: "أيها الطلاب أنتم عدة أمتكم، وقوة أوطانكم، فتزودوا بالعلم والإيمان سلاحا تحمون به الوطن، وتدفعون به أعداءه، فأعدى أعداء الوطن هم الجهل والتطرف".



وأضافت الإفتاء: "أيها الشباب لا تظنوا أن المجد يطرق باب أحدكم بغير سعي منه ولا اجتهاد، بل هو جائزة لا يستحقها إلا من جد واجتهد، واعلموا أن رفعة الوطن أصل من أصول الإيمان، فاسعوا إلى رفعته تفلحوا في الدنيا والآخرة، فكونوا على قدر المسئولية تحفظوا الدين والوطن".



هذا وتقدم دار الإفتاء بث مباشرًا عبر صفحتها على "الفيسبوك" للرد على أسئلة المتابعين من متخصصين في أمور الدين، حتى لا يقع السائلين في فتوى غير دقيقة أو تشوه صحيح الدين.



وأكد أحد علماء دار الإفتاء، أن المتوفى بمرض السرطان شهيدًا، كونه مرض باطن، مددا على ضرورة أن يحرص المسلمين على التوبة والاستغفار داائما، فالرسول - صل الله عليه وسلم - كان دائم والتوبة والاستغفاار في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة.



وحذر علماء الإفتاء من خطورة أن يعتاد الزوج على الحلفان بالطلاق كونه قد يقع في مرة منهم، كما أنه ليس من الأخلاق الحميدة.

