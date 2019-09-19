كيف جاءت ردود البدري على رباعي المنتخب؟.. حزين على أحدهم وصادم للفرعون

أبدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الاول لكرة القدم إعجابه بأربعة من لاعبي الفراعنة وذلك في إحدى المقابلات الصحفية التي تم إجرائها معه خلال الفترة القليلة الماضية على إحدى القنوات الفضائية أثناء توليه منصب رئيس نادي بيراميدز.

وجاءت تصريحات البدري على النحو التالي :-

طارق حامد

أبدى البدري إعجابة الشديد بالرجولة التي يلعب بها طارق حامد مع نادي الزمالك ودلل بحديثه على القتالية التي ظهر بها في مباراة فريقه ضد نادي النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية والتي تغلب فيها فريقه بثلاثية نظيفة لكنه لم ينجح في الترشح للدور النهائي بعد خسارته ذهاباً بهدف مقابل خمسة.

وواصل البدري تصريحاته بحق طارق حامد وأكد أن نوعيه اللاعبين مثله مطلوبة في الدوري المصري الأمر الذي يخدم طريقة لعب الفراعنة وهو ما ظهر جلياً في بطولتي كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

محمد صلاح

وإنتقل بحديثه عن الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنجليزي وأكد أن أحد الوكلاء في الوسط الرياضي طلب منه أن يتابع ذلك الشاب اليافع حينما كان يلعب في صفوف فريق نادي المقاولون العرب من أجل ضمه للنادي الأهلي.

وقال البدري أنه سعيد للغاية بأن صلاح سلك طريقه وعرف النجاح مبكراً عبر بوابة فريق نادي بازل السويسري ومنه إلى تشيلسي وفيورينتينا قبل أن يلمع نجمه ويسطع مع فريق نادي روما الأمر الذي جعل أنظار أوروبا تتجه إليه ويلعب لصفوف الريدز ليفربول.

محمد النني

وعن مستوى النني أكد أنه كان ينزعج من المستوى الذي يقدمه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها لكنه وبعد الإنتقال إلى الأرسنال تحسن مستواه تدريجياً وأصبح واحد من أفضل اللاعبين في المنتخب المصري ورمانه الميزان التي يعتمد عليها جميع المدربين.

عبد الله السعيد

وإختتم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري حديثه عن لاعبي المنتخب المصري بحزنه الشديد على ما وصل إليه عبد الله السعيد والطريقة التي رحل بها من النادي الأهلي قبل الإنتقال إلى المملكة العربية السعودية ومنها العودة إلى فريق نادي بيراميدز.