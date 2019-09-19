ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كيف جاءت ردود البدري على رباعي المنتخب؟.. حزين على أحدهم وصادم للفرعون

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:53 م
Advertisements
كيف جاءت ردود البدري على رباعي المنتخب؟.. حزين على أحدهم وصادم للفرعون
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

 أبدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الاول لكرة القدم إعجابه بأربعة من لاعبي الفراعنة وذلك في إحدى المقابلات الصحفية التي تم إجرائها معه خلال الفترة القليلة الماضية على إحدى القنوات الفضائية أثناء توليه منصب رئيس نادي بيراميدز.

وجاءت تصريحات البدري على النحو التالي :-

طارق حامد

أبدى البدري إعجابة الشديد بالرجولة التي يلعب بها طارق حامد مع نادي الزمالك ودلل بحديثه على القتالية التي ظهر بها في مباراة فريقه ضد نادي النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية والتي تغلب فيها فريقه بثلاثية نظيفة لكنه لم ينجح في الترشح للدور النهائي بعد خسارته ذهاباً بهدف مقابل خمسة.

وواصل البدري تصريحاته بحق طارق حامد وأكد أن نوعيه اللاعبين مثله مطلوبة في الدوري المصري الأمر الذي يخدم طريقة لعب الفراعنة وهو ما ظهر جلياً في بطولتي كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

محمد صلاح

وإنتقل بحديثه عن الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنجليزي وأكد أن أحد الوكلاء في الوسط الرياضي طلب منه أن يتابع ذلك الشاب اليافع حينما كان يلعب في صفوف فريق نادي المقاولون العرب من أجل ضمه للنادي الأهلي.

وقال البدري أنه سعيد للغاية بأن صلاح سلك طريقه وعرف النجاح مبكراً عبر بوابة فريق نادي بازل السويسري ومنه إلى تشيلسي وفيورينتينا قبل أن يلمع نجمه ويسطع مع فريق نادي روما الأمر الذي جعل أنظار أوروبا تتجه إليه ويلعب لصفوف الريدز ليفربول.

محمد النني

وعن مستوى النني أكد أنه كان ينزعج من المستوى الذي يقدمه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها لكنه وبعد الإنتقال إلى الأرسنال تحسن مستواه تدريجياً وأصبح واحد من أفضل اللاعبين في المنتخب المصري ورمانه الميزان التي يعتمد عليها جميع المدربين.

عبد الله السعيد

وإختتم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري حديثه عن لاعبي المنتخب المصري بحزنه الشديد على ما وصل إليه عبد الله السعيد والطريقة التي رحل بها من النادي الأهلي قبل الإنتقال إلى المملكة العربية السعودية ومنها العودة إلى فريق نادي بيراميدز.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب البدري الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
0
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
2
x
18:55
0
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
1
x
18:55
0
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
1
x
18:55
0
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
2
x
18:55
1
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
-
x
21:00
-
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
-
x
21:00
-
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
1
x
18:55
0
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
1
x
17:50
1
الشباب
الرائد
-
x
19:20
-
التعاون