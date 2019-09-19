برشلونة ينافس مانشستر يونايتد على صفقة "هداف التشامبيونزليج" 

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قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة قد أبدى إهتمام واضح بالحصول على صفقة جديدة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن الفريق الإسباني لن يكون وحيدًا في هذه الصفقة، حيث سيواجه منافسة قوية من قبل نادي مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير.



الصحف الإسبانية، قالت أن الصفقة التي جذبت إهتمام برشلونة، ومانشستر يونايتد هي صفقة لاعب ومهاجم ريد بول سالزبورج، وذلك بعد تألقه اللافت للانتباه في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، حيث سجل اللاعب 3 أهداف في أولى مباريت دوري الأبطال هذا الموسم، وذلك عندما ألتقى ريد بول سالزبورج مع كلوب بروج البلجيكي، وانتهت المباراة بفوز الفريق النمساوي بنتيجة 6-2، الثلاثاء الماضي، وبات هولاند هو ثالث أصغر لاعب يحرز 3 أهداف فى مباراة واحدة بدوري الأبطال.



وأشارت التقارير الإعلامية، وعلى رأسهم صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يريد الحصول على خدمات اللاعب الذي لفت أنظار الجميع في مباراة كلوب بروج، مؤكدة بأن برشلونة سوف يستخدم كل علاقاته وقوته الإقتصادية وسيقدم عرض رسمي جاد إلى نادي سالزبورج من أجل الحصول على اللاعب في الصيف القادم.



ويأمل برشلونة في أن يوافق اللاعب هالاند على الإنضمام إلى صفوف برشلونة ليكون هو الخليفة الشرعي لمهاجم برشلونة في الوقت الحالي، الأوروجوياني لويس سواريز، والذي يبدو بأنه يعيش في أخر فتراته مع البلوجرانا، خاصة في ظل زيادة معدل إصابات مهاجم ليفربول السابق.